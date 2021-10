Αθλητικά

Ντιμπαλά – Γιουβέντους “κλείνουν” νέο συμβόλαιο

Έκλεισε το νέο συμβόλαιο του Αργεντίνου επιθετικού με την ομάδα του Τορίνο, όπως όλα δείχνουν.

Μετά από διαπραγματεύσεις μηνών κλείστηκε τελικά η συμφωνία με τον Πάουλο Ντιμπάλα. Η Γιουβέντους θέλει να τον κρατήσει για αρκετά ακόμη χρόνια στο Τορίνο, κλείνοντας την πόρτα στις προτάσεις άλλων μεγάλων ομάδων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, και είναι σίγουρη πως τελικά θα το πετύχει, καθώς είναι στο τελικό στάδιο οι διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τα ιταλικά ΜΜΕ, ο Αργεντινός διεθνής επιθετικός έχει πρόταση για νέο συμβόλαιο μέχρι το 2025 και αναμένεται να το υπογράψει.

Ο 24χρονος διεθνής επιθετικός της Γιουβέντους, που μένει ελεύθερος το επόμενο καλοκαίρι, συνοδεία του ατζέντη του, Πιερπάολο Τριούλτζι, αναμένεται να συναντηθεί ξανά με τη διοίκηση και να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την υπογραφή του νέου συμβολαίου, το οποίο προβλέπει την αύξηση των αποδοχών του στα δέκα εκατ. ευρώ.

