Αιγάλεω: νεκρός οδηγός μηχανής που διαλύθηκε (σκληρές εικόνες)

Κομμάτια έγινε η μοτοσικλέτα του οδηγού που έχασε τη ζωή του στη λεωφόρο Θηβών.

Τρομακτικό δυστύχημα συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στη λεωφόρο Θηβών, στο Αιγάλεω.

Ο οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τον έλεγχο του οχήματος και κατέληξε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα η μηχανή του να γίνει κυριολεκτικά κομμάτια.

Από τη σύγκρουση ο οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα.

Στο σημείο μετέβη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη σορό σε εφημερεύων νοσοκομείο.

