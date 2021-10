Life

“Το Πρωινό” - Ματίνα Ζάρα: ο Λάμπρος Χούτος κι ο χωρισμός… ώρες πριν τον γάμο (βίντεο)

Τι λέει η τραγουδίστρια για τον κεραυνοβόλο έρωτα και το μονόπετρο που επέστρεψε. Τι απαντά στις φήμες για “τρίτο πρόσωπο” και τις σχέσεις που έχει σήμερα το πρώην ζευγάρι.

«Με τον Λάμπρο Χούτο είμασταν μαζί δύο χρόνια, δεν είχαμε χωρίσει ποτέ, συγκατοικήσαμε σχεδόν από την αρχή. Ήταν κεραυνοβόλος έρωτας, γνωριστήκαμε μέσω μιας κοινής μας φίλης. Ο Λάμπρος Χούτος ήταν ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου, μέχρι τώρα, είμαι 24 ετών. Ο Λάμπρος μου έκανε πρόταση γάμου τρεις φορές, την τελευταία γονάτισε και μου έδωσε ένα μονόπετρο. Του επέστρεψα το μονόπετρο, μετά από τον χωρισμό μας, γιατί έτσι θεώρησα ότι έπρεπε να κάνω», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Τρίτης, η τραγουδίστρια Ματίνα Ζάρα.

Σε ότι αφορά τον χωρισμό της με τον ποδοσφαιριστή, λίγο πριν γίνει ο γάμος τους, το καλοκαίρι, σημείωσε ότι «όταν δύο άνθρωποι είναι ώριμοι και βλέπουν ότι δεν «πάει» η σχέση, καλό είναι να μην προχωρήσει ο γάμος. Είχαμε πάει στην Σκιάθο, ήταν εκεί και συγγενείς μας, αφού σε λίγες ημέρες θα γινόταν ο γάμος. Καταλάβαμε ότι απλά είναι καλύτερα και για τους δυο μας να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Εγώ τον έπιασα και του είπα ότι θέλω να ακολουθήσουμε χωριστούς δρόμους. Ήθελα να το συζητήσουμε. Νομίζω ήταν κάτι που νιώσαμε και οι δύο».

«Δεν υπήρχε τρίτο πρόσωπο, δεν υπήρξε ποτέ. Δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Καταλάβαμε σαν ώριμοι άνθρωποι ότι δεν πάει άλλο αυτή η σχέση. Δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Ήταν κοινή απόφαση με τον Λάμπρο ο χωρισμός. Ήταν δύσκολο να το ανακοινώσω στους δικούς μου, αλλά το κατάλαβαν, άλλωστε με στηρίζουν σε όλα», συμπλήρωσε η Ματίνα Ζάρα.

Προσέθεσε ότι «δεν υπάρχει κανένα ενδεχόμενο επανένωσης με τον Λάμπρο Χούτο. Θα χαρώ αν γνωρίσει μια άλλη κοπέλα. Θέλω να είναι ευτυχισμένος. Εγώ είμαι συνειδητοποιημένη, είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, δεν ζηλεύω».

«Δεν ξέρω πως είναι ο Λάμπρος. Δεν έχουμε μιλήσει από τότε που χωρίσαμε. Εγώ έχω επικεντρωθεί τώρα στο τραγούδι και την καριέρα μου», κατέληξε η Ματίνα Ζάρα.

