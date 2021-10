Πολιτισμός

“Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;” στο Θέατρο Αθηνών

Πρεμιέρα για την συνέχιση της σπουδαίας παράστασης, με τους ξεχωριστούς συντελεστές και την τεράστια επιτυχία.

Αυλαία στις 6 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Αθηνών για την παράσταση «Η Γίδα ή Ποια είναι η Σύλβια;», του Έντουαρντ Άλμπι, σε σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη, με τους: Νίκο Κουρή, Λουκία Μιχαλοπούλου, Γιάννη Δρακόπουλο, Μιχαήλ Ταμπακάκη.

Μετά από συνεχόμενες sold out παραστάσεις και πολλές διακρίσεις, η παράσταση που αναστάτωσε την θεατρική Αθήνα με τις συνταρακτικές της ερμηνείες, έρχεται στο Θέατρο Αθηνών!

Η παράσταση έκανε ρεκόρ στα 9α θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης:

Καλύτερη παράσταση 2019

Καλύτερη σκηνοθεσία (Νικορέστης Χανιωτάκης)

Α’ Ανδρική Ερμηνεία (Νίκος Κουρής)*

Α’ Γυναικεία Ερμηνεία (Λουκία Μιχαλοπούλου)

Καλύτερο σκηνικό (Αρετή Μουστάκα)

Καλύτεροι φωτισμοί (Χριστίνα Θανάσουλα)









Ακόμη, ο Νίκος Κουρής ήταν υποψήφιος και για Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στα βραβεία κοινού Αθηνοράματος, ενώ πήρε το 2ο βραβείο ανδρικής ερμηνείας στα βραβεία κοινού All4fun.

Ένα από τα κορυφαία και πιο εμβληματικά έργα της παγκόσμιας δραματουργίας

Λίγα λόγια για το έργο:

Το 2000 ο βραβευμένος με τρία Πούλιτζερ Αμερικάνος συγγραφέας Έντουαρντ Άλμπι έγραψε την "Γίδα", η οποία θεωρείται ένα από τα κορυφαία και πιο τολμηρά του έργα μαζί με το "Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ;". Κείμενο με έντονο χιούμορ, εκρηκτικούς χαρακτήρες, πανέξυπνους διαλόγους, σκληρότητα, αλλά ταυτόχρονα μεγάλη τρυφερότητα, υποδεικνύει όχι μόνο το μέλλον των έως τώρα παραδοσιακών δομών της κοινωνίας, αλλά και τα κρίσιμα ερωτήματα που βασανίζουν τον σύγχρονο άνθρωπο.

«Οι άνθρωποι λένε ψέματα στον εαυτό τους για το ποιοι είναι και πώς βλέπουν τον εαυτό τους. Το έργο μου αφορά την ανικανότητά μας να είμαστε αντικειμενικοί με τον εαυτό μας» (Έντουαρντ Άλμπι)

Υπόθεση:

Ο Μάρτιν (Νίκος Κουρής), ένας επαγγελματικά άκρως επιτυχημένος οικογενειάρχης, χωρίς να πάψει να αγαπάει την γυναίκα του (Λουκία Μιχαλοπούλου), ερωτεύεται την Σύλβια, η οποία «τυχαίνει» –όπως λέει ο ίδιος- να είναι… γίδα! Ο δημοσιογράφος και καλύτερός του φίλος Ρος (Γιάννης Δρακόπουλος) το «καρφώνει» στην σύζυγο και στον γιο του (Μιχαήλ Ταμπακάκης), με αποτέλεσμα η μία ακραία αντίδραση να φέρει την άλλη, μέχρι το συναρπαστικό φινάλε!

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Νικορέστης Χανιωτάκης Σκηνικά - Κοστούμια: Αρετή Μουστάκα

Αρετή Μουστάκα Πρωτότυπη μουσική-Επιμέλεια Ήχων: Γιάννης Μαθές

Γιάννης Μαθές Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Χριστίνα Θανάσουλα Βοηθός Σκηνοθέτη: Τόνια Καζάκου

Τόνια Καζάκου Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Μαριάννα Παπασάββα

Μαριάννα Παπασάββα Επιμέλεια και εκτέλεση χτενισμάτων : Ελένη Πανέτσου

: Ελένη Πανέτσου Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ

Αγγελική Κοκκοβέ Παραγωγή: Θεατρικές επιχειρήσεις Κάρολος Παυλάκης

Παίζουν: Νίκος Κουρής, Λουκία Μιχαλοπούλου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μιχαήλ Ταμπακάκης

Θέατρο Αθηνών: Βουκουρεστίου 10, Κέντρο, Τηλ.: 2103312343

Διάρκεια: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Πρεμιέρα: 6 Οκτωβρίου 2021

Ημέρες και ώρες παραστάσεων

Τετάρτη- Πέμπτη –Παρασκευή -Κυριακή: 9:00μμ

Σάββατο: 9:00μμ

Λαϊκή απογευματινή: Σάββατο: 6:30μμ

Το Θέατρο Αθηνών, στο πλαίσιο των τελευταίων εξελίξεων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα αποτελεί χώρο αμιγούς λειτουργίας, όπου θα επιτρέπεται η προσέλευση μόνο στους πλήρως εμβολιασμένους θεατές, καθώς και σε όσους έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου.

Οι ανήλικοι θα προσέρχονται με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος self test.

Κατά την είσοδο των θεατών, θα ζητούνται τα απαραίτητα πιστοποιητικά, όπως αυτό ορίζεται βάσει πρωτοκόλλου.

Προπώληση εισιτηρίων: www.ticketmaster.gr

Τιμές εισιτηρίων:

Για τις πρώτες παραστάσεις η τιμή των εισιτήριων είναι γενική είσοδος 10 ευρώ αποκλειστικά στα κανάλια πώλησης της Ticketmaster

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή : 20ε,17ε,14ε

Φοιτητικό (πλην Σαββάτου βράδυ):14 ε

Νεανικό (έως 26 ετών) & άνω των 65 ετων:14ε (Τετάρτη & Πέμπτη)

Ανέργων:10 ε (Τετάρτη & Πέμπτη)

Λαϊκή Απογευματινή Σαββάτου :17ε

Βραδινή Σαββάτου: 20ε

Σημεία πώλησης:

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων της εκδήλωσης είναι τα παρακάτω. Ως εκ τούτου, η Ticketmaster ουδεμία ευθύνη φέρει για εισιτήρια τα οποια έχουν προέλθει από αγορές εκτός του επίσημου δικτύου της και παρέχονται χωρίς καμία απολύτως εγγύηση για την ορθότητα και την ακρίβειά τους.

Τρόποι πληρωμής:

Με χρήση πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας: www.ticketmaster.gr (Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8938111)

Με μετρητά: Εκδοτήρια Θεάτρου (Τρίτη – Κυριακή: 10:30 – 13:30, 17:00-21:30)

