Οικονόμου: Ο κ. Τσίπρας αποδεικνύει την πολιτική του ανεπάρκεια (βίντεο)

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία, τα κρούσματα βίας, την οικονομία και τα προνόμια για τους εμβολιασμένους.

«Η συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Γαλλίας αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία της χώρας, μια επιτυχία ιστορικών διαστάσεων», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. «Ο διεθνής αντίκτυπος και το πολιτικό και στρατιωτικό αποτύπωμα ήδη αποτελούν την τρανότερη απόδειξη. Προσδοκούσαμε και ελπίζουμε σε ένα αρραγές εθνικό μέτωπο, σε μια πανεθνική πανστρατιά στήριξης της συμφωνίας και των εθνικών μας συμφερόντων», τόνισε ο κ. Οικονόμου.

«Δυστυχώς όμως για πολλοστή φορά ο κ. Τσίπρας αποδεικνύει τόσο στο ελληνικό όσο και στο διεθνές κοινό την πολιτική του ανεπάρκεια. Παραμένει προσκολλημένος σε ιδέες και ερμηνευτικά σχήματα του περασμένου αιώνα. Δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στο σύγχρονο, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και διπλωματικό περιβάλλον και γι αυτό επιλέγει για μια ακόμα φορά να απόσχει από το εθνικό μέτωπο θωράκισης της χώρας. Να θυμίσω απλώς ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Το ίδιο έκανε και στη συμφωνία με την Αίγυπτο», είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο κ. Οικονόμου τόνισε στο σημείο αυτό με αναφορά στη χθεσινή ομιλία του κ. Τσίπρα ενώπιον της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ πως «ήταν ανερμάτιστη με αναμασημένα υπονοούμενα, κλισέ και ψέματα. Ήταν ενδεικτική της σύγχυσης στην οποία βρίσκεται αντιλαμβανόμενος το προσωπικό, πολιτικό του αδιέξοδο. Προσπάθησε να παρουσιάσει την εικόνα μιας χώρας που βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με την πραγματικότητα αλλά και την αντίληψη της συντριπτικής πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών».

Και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε πως «Η συμφωνία Ελλάδας - Γαλλίας αναβαθμίζει στρατηγικά την πατρίδα μας, διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Εμπεδώνει το ρόλο της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και αποτελεί το πρώτο βήμα για τη στρατηγική αυτονομίας της Ευρώπης. Απέναντι σε όλο αυτό ο κ. Τσίπρας επιλέγει να γίνει η εθνική εξαίρεση. Η αντιμετώπισή του απέναντι στη συμφωνία είναι πολιτικά και εθνικά ασύνετη. Είναι πολύ κατώτερη των περιστάσεων. Ο κ. Τσίπρας με τις αγκυλώσεις, τις εμμονές, τις ψευδαισθήσεις του είναι απέναντι σε μία συμφωνία που αποτελεί πρώτα και πάνω απ’ όλα εθνική επιτυχία και μετά επιτυχία της Κυβέρνησης. Ο Ελληνισμός όμως γνωρίζει ότι τα εθνικά μας δίκαια δεν διασφαλίζονται με κορώνες και με κραυγές αλλά με ενεργητική διπλωματία και πράξεις. Και αυτήν την πολιτική ακολουθούν ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση», τόνισε.

«Καμία ανοχή σε περιστατικά βίας και εγκληματικές συμπεριφορές»

Ο κ. Οικονόμου μίλησε στη συνέχεια για τα περιστατικά βίας που παρακολουθούμε τον τελευταίο καιρό επισημαίνοντας: «Για την Κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο ότι η χρήση της βίας και οι εγκληματικές συμπεριφορές απ’ όπου κι αν προέρχονται προξενούν μόνιμη βλάβη στην κοινωνία και για αυτό και δεν υπήρξε ούτε πρόκειται να υπάρξει καμιά ανοχή. Απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα η συντεταγμένη πολιτεία απαντά με την εφαρμογή του νόμου. Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε κινούνται και οι συλλήψεις, οι έρευνες και οι προσαγωγές που πραγματοποίησε το τελευταίο διάστημα η Ελληνική Αστυνομία. Επίσης, τα αρμόδια όργανα της πολιτείας, που είναι επιφορτισμένα με το ποινικό σκέλος αυτού του φαινομένου, θα πράξουν όλα όσα απαιτούνται».

Και τόνισε: «Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε ούτε τον μιμητισμό ούτε την εργαλειοποίηση αυτών των θλιβερών περιστατικών. Όπως είμαστε και αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε την νεκρανάσταση νεοναζιστικών συμμοριών. Άλλωστε για μας η πολιτική καταδίκη του φασισμού είναι αυτονόητη, είναι απερίφραστη. Άλλοι είναι εκείνοι που όσο κυβερνούσαν δεν έκαναν τίποτα έμπρακτο εναντίον της ακροδεξιάς, σε αντίθεση με την παράταξη μας και την κυβέρνησή μας που ανυποχώρητα αντιμετώπισε και διέλυσε την Χρυσή Αυγή».

Για την οικονομία και το προσχέδιο του Προϋπολογισμού

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έκλεισε την εισαγωγική τοποθέτησή του με αναφορά στην οικονομία και τον Προϋπολογισμό του 2022. Όπως είπε: «Εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το Προσχέδιο του Προϋπολογισμού του 2022. Αναθεωρεί το ρυθμό ανάπτυξης για το 2021 από 3,6% στο 6,1% και στο 4,7% για το 2022, γεγονός που ανεβάζει τη σωρευτική ανάπτυξη 2021-2022 στο 10,8%.

Χαρακτηριστικά στοιχεία της δυναμικής οικονομικής ανάπτυξης που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι τα ακόλουθα:

Ο ισχυρός ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης που το δεύτερο τρίμηνο του 2021 έφτασε το 16,2%.

Ο πολλαπλασιασμός των επενδύσεων και η ενίσχυση των εξαγωγών.

Η συρρίκνωση της ανεργίας από 16,8% τον Ιούλιο του 2020 στο 14,2% τον Ιούλιο του 2021.

Η συνεχής αύξηση των καταθέσεων των επιχειρήσεων και νοικοκυριών.

Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών που σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο του 2021 κατά 5,1%.

Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και οι αλλεπάλληλες αναβαθμίσεις της χώρας από διεθνείς οίκους αξιολόγησης».

Και κλείνοντας επεσήμανε ότι «όλα αυτά δεν έγιναν από μόνα τους ούτε φυσικά έγιναν στην τύχη. Έγιναν γιατί όπως υπογράμμισε χθες ο Πρωθυπουργός η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και ταυτόχρονα συνεχίζει τις μεταρρυθμίσεις. Μεταρρυθμίσεις που αντανακλούν ήδη στην ανάπτυξη που θα φτάσει φέτος στο 6,1%, αλλά και στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος για όλους, καθώς φέρνουν περισσότερες δουλειές και περισσότερες νέες επενδύσεις».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κ. Οικονόμου ανέφερε πως «προφανώς, οι εμβολιασμένοι δικαιούνται και πρέπει να έχουν προνόμια», παραπέμποντας σε σχετικές δηλώσεις που θα κάνει την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση «να αξιοποιήσουμε το “όπλο” του εμβολιασμού» απέναντι στην πανδημία.

Ερωτηθείς για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου, είπε πως φέτος δεν είναι όπως πέρυσι και ότι «ο κόσμος δικαιούται και θα έχει μια επιστροφή στην κανονικότητα και την πληρότητα»

Τέλος, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε πως μέσα στην εβδομάδα θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης για τους καταναλωτές φυσικού αερίου.

