“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό επεισόδιο την Τρίτη (εικόνες)

Καταιγιστικές εξελίξεις στην σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με μεγάλες ανατροπές στις ζωές των ηρώων και εξαιρετικές ερμηνείες.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η Νο 1 σειρά των δύο τελευταίων χρόνων, συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία τους, στον ΑΝΤ1, με τον γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο.

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Τι θα δούμε απόψε στις 22:00 στον ΑΝΤ1

Το Διαφάνι αναστατώνεται απ’ τα νέα της σύλληψης του Λάμπρου, του Προκόπη και του Μπάμπη, αλλά και των κατηγοριών που τους βαραίνουν.

Η άφιξη της οικογένειας Μεγαρίτη στο χωριό θα φέρει καινούριους τριγμούς, ενώ η Μυρσίνη ύστερα κι απ’ τον ερχομό της Πηνελόπης θα κάνει μια ύστατη προσπάθεια ν’ αλλάξει γνώμη στα παιδιά της, καθώς η κατάθεσή τους στο δικαστήριο μπορεί ν’ αποδειχθεί θανάσιμη για τον Δούκα. Θα καταφέρει να τους μεταπείσει;

Η Δρόσω θα δεχθεί μια αναπάντεχη πρόταση απ’ τον Λευτέρη και την παρέα του. Η Ασημίνα αναγκάζεται να παραιτηθεί απ’ τη νέα της δουλειά και ο Πέτρος θα προβεί σε μια μεγάλη αποκάλυψη.

Η επιστροφή της Βιολέτας θα δώσει μια νότα χαράς στο χωριό. Ο Λάμπρος, ο Προκόπης και ο Μπάμπης βρίσκονται πια σε μια νέα, εφιαλτική πραγματικότητα και ένας καινούριος Γολγοθάς αρχίζει για την Ελένη, που θέλει να φέρει τον άντρα της πίσω.

Νωρίτερα σήμερα, στην εκπομπή "Το Πρωινό" προβλήθηκε και αποκλειστικό απόσπασμα απο το αποψινό επεισόδιο.





