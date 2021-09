Life

“Άγριες Μέλισσες”: νέα επεισόδια με “εφιάλτες” και… μοιραίες επιστροφές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταιγιστικές εξελίξεις που ανατρέπουν τις ζωές των ηρώων της σειράς εποχής του ΑΝΤ1, ο γ΄ κύκλος της οποίας ήδη μαγνητίζει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η Νο 1 σειρά των δύο τελευταίων χρόνων, συνεχίζουν να γράφουν την ιστορία τους, στον ΑΝΤ1, με τον Γ’ συγκλονιστικό τους κύκλο.

Ό,τι είδαμε, ό,τι ακούσαμε, ό,τι μας άγγιξε δεν ήταν παρά μόνο η αρχή.

Αυτό που έρχεται, είναι τόσο δυνατό που θα ανατρέψει τα πάντα.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια...

Δευτέρα 4 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 5

Η Ελένη, με τη βοήθεια όλων, ψάχνει τον Λάμπρο, που αγνοείται μαζί με τον Προκόπη και τον Μπάμπη. Ο Κυριάκος, που έχει τρελαθεί από την αγωνία, κατηγορεί τον Παναγιώτη, ενώ ο Άγγελος παρά τις αντιρρήσεις του Νέστορα πάει να ερευνήσει την καλύβα. Εκεί, όμως, θα έχει μια δυσάρεστη έκπληξη. Ο Ακύλας είναι ακόμα εξαγριωμένος από το συμβάν που σόκαρε τόσο τη δική του οικογένεια όσο και τους Σεβαστούς, το προηγούμενο βράδυ, και ζητά απ’ τον Ντούνια να βρει τους υπεύθυνους. Ο Μελέτης ζητά απ’ τον Δούκα να φιλοξενήσει την Κορίνα και την οικογένειά της στο Διαφάνι, προκαλώντας τον εκνευρισμό της Μυρσίνης που δεν αντέχει άλλο την ηττοπάθεια του Δούκα. Ο Νικηφόρος τους επισκέπτεται και τους κατηγορεί πως κρύβονται πίσω απ’ τους εκβιασμούς του Καλογερά. Είναι αποφασισμένοι με τον Κωνσταντή να καταθέσουν στο δικαστήριο, με κίνδυνο να χάσουν το μαγαζί τους. Μια αναπάντεχη πρόταση, όμως, από τον Νώντα ίσως τους σώσει. Η Δρόσω γνωρίζει τον Λευτέρη Μεγαρίτη που γοητεύεται από την ομορφιά της, ενώ μια έκπληξη περιμένει τον Μελέτη στο αρχοντικό των Σεβαστών.

Τρίτη 5 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 6

Το Διαφάνι αναστατώνεται απ’ τα νέα της σύλληψης του Λάμπρου, του Προκόπη και του Μπάμπη, αλλά και των κατηγοριών που τους βαραίνουν. Η άφιξη της οικογένειας Μεγαρίτη στο χωριό θα φέρει καινούριους τριγμούς, ενώ η Μυρσίνη ύστερα κι απ’ τον ερχομό της Πηνελόπης θα κάνει μια ύστατη προσπάθεια ν’ αλλάξει γνώμη στα παιδιά της, καθώς η κατάθεσή τους στο δικαστήριο μπορεί ν’ αποδειχθεί θανάσιμη για τον Δούκα. Θα καταφέρει να τους μεταπείσει; Η Δρόσω θα δεχθεί μια αναπάντεχη πρόταση απ’ τον Λευτέρη και την παρέα του. Η Ασημίνα αναγκάζεται να παραιτηθεί απ’ τη νέα της δουλειά και ο Πέτρος θα προβεί σε μια μεγάλη αποκάλυψη. Η επιστροφή της Βιολέτας θα δώσει μια νότα χαράς στο χωριό. Ο Λάμπρος, ο Προκόπης και ο Μπάμπης βρίσκονται πια σε μια νέα, εφιαλτική πραγματικότητα και ένας καινούριος Γολγοθάς αρχίζει για την Ελένη, που θέλει να φέρει τον άντρα της πίσω.

Τετάρτη 6 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 7

Δυο βδομάδες μετά, στο χωριό επικρατεί κλίμα αισιοδοξίας, γιατί λαμβάνουν γράμμα απ’ τον Λάμπρο, τον Προκόπη και τον Μπάμπη που καθησυχάζουν τις οικογένειές τους, για τις συνθήκες κράτησης στην εξορία. Μέσα τους όμως, όλοι ξέρουν πως τα πράγματα είναι διαφορετικά. Η κατάσταση στην Λέρο είναι δραματική. Μια εικόνα ντροπής, που το καθεστώς κρατάει κρυφή. Ο Λάμπρος αντιστέκεται όσο μπορεί, προκειμένου να μην υπογράψει πως είναι μέλος της οργάνωσης του Δημήτρη Ορφανίδη. Μόνη του παρηγοριά, η συντροφιά ενός ηλικιωμένου άντρα. Ο Δούκας και η Μυρσίνη, μετά από καιρό, ξαναφτάνουν στο αρχοντικό τους, αυτή τη φορά όμως ως προσκεκλημένοι στους αρραβώνες του Μελέτη. Ένα καινούριο μέλος της οικογένειας Μεγαρίτη έρχεται στο Διαφάνι, προμηνύοντας δύσκολες μέρες για τα παιδιά του χωριού. Η Ασημίνα παίρνει μια παράτολμη απόφαση, που μπορεί να βάλει σε κίνδυνο την ίδια, αλλά και όλη της την οικογένεια.

Πέμπτη 7 Οκτωβρίου - Επεισόδιο 8

Ο Μελέτης αρραβωνιάζεται την Κορίνα στη δεξίωση που γίνεται στο ανακαινισμένο αρχοντικό των Σεβαστών. Ο Ακύλας παρουσιάζει σε όλους το φιλόδοξο σχέδιό του για το αεροδρόμιο. Ο Δούκας, στριμωγμένος, αναγκάζεται να δεχτεί τη βοήθεια που του προσφέρει ο Ακύλας για τη δίκη που ξεκινάει. Η επίσκεψη του Δούκα και της Μυρσίνης στο Διαφάνι ταράζουν τη Βιολέτα και την Ελένη. Ο Κωνσταντής φεύγει από το νοσοκομείο, αποφασισμένος να καταθέσει εναντίον του πατέρα του μαζί με τ’ αδέρφια του και τη Δόμνα. Ο Αντώνης υποψιάζεται πως η αλλαγή στη συμπεριφορά του Γαϊτάνη δεν είναι τυχαία και ο Λάμπρος του αποκαλύπτει ότι υπέγραψε την ομολογία του πως είναι μέλος της ΕΑΚ. Πώς θ’ αντιδράσει η Ελένη όταν της το φανερώσει ο Ζάχος; Η Ασημίνα μαζί με τον Πέτρο κινδυνεύουν να συλληφθούν απ’ την αστυνομία, ενώ η Ελένη της ζητά να παραιτηθεί απ’ την εφημερίδα. Η Ασημίνα καλεί τον Πέτρο στο σπίτι για να γνωριστεί με τις αδελφές της. Εκεί, όμως, θα έχει μια αναπάντεχη συνάντηση. Ο Λευτέρης βρίσκει τη Δρόσω, αλλά εκείνη δεν πείθεται για τις καλές προθέσεις του. Η Αιμιλία αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα ως δασκάλα και οι μαθητές του Διαφανίου τα βρίσκουν σκούρα…

#AgriesMelisses

Facebook: @agriesmelisses.ant1tv

Instagram: @agriesmelisses.ant1tv

Twitter: @melisses_ant1tv

«Άγριες Μέλισσες»: Κάθε Δευτέρα έως και Πέμπτη, στις 22:00





Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση με βιτριόλι – Ιωάννα σε κατηγορούμενη: Δεν θες να με κοιτάξεις να με θαυμάσεις;

Μεθυσμένος χάθηκε και συμμετείχε σε έρευνες ψάχνοντας τον... εαυτό του (βίντεο)



Κορονοϊός - Μαγιορκίνης: Επαληθεύονται οι προβλέψεις για τη βόρεια Ελλάδα (βίντεο)





Gallery