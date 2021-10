Πολιτική

Τσίπρας: Να αξιοποιηθεί η δυναμική της Συμφωνίας των Πρεσπών

Ο κ. Τσίπρας είχε συναντήσεις με την πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Σλοβενίας και τον επικεφαλής του αριστερού κόμματος.

Την ανάγκη να προχωρήσει η ενταξιακή προοπτική των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, αλλά και να τερματιστεί η επιθετικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο, επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο των επαφών που είχε στην Σλοβενία, όπου συμμετέχει στην προπαρασκευαστική συνάντηση των Ευρωσοσιαλιστών, ενόψει της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων.

Ο κ. Τσίπρας είχε συναντήσεις με την πρόεδρο του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Σλοβενίας Tanja Fajon, καθώς και τον επικεφαλής του αριστερού κόμματος Luka Mesec, ενώ το απόγευμα συμμετείχε στο γεύμα εργασίας των ευρωσοσιαλιστών με βαλκανικά σοσιαλιστικά κόμματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Κουμουνδούρου, «ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι η δυναμική που δημιούργησε η Συμφωνία των Πρεσπών για ειρήνη και σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια θα χαθεί οριστικά και θα δημιουργηθεί ένα πολιτικό κενό για τρίτες δυνάμεις, εάν η ΕΕ δεν αναλάβει άμεσα τις ευθύνες της, προκειμένου να προχωρήσει η ενταξιακή προοπτική των χωρών της περιοχής». Αναφέρθηκε επίσης στην ανάγκη να τερματιστεί η επιθετικότητα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και να ασκηθούν διεθνείς και ευρωπαϊκές πιέσεις στη γείτονα για δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, βάσει των αποφάσεων του ΟΗΕ και προσφυγή με την Ελλάδα στη Χάγη για υφαλοκρηπίδα/ΑΟΖ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Τσίπρας τόνισε την σημασία που έχει η ενίσχυση των προοδευτικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ώστε «η πανδημία να μην αποτελέσει ανάπαυλα για επιστροφή στις καταστροφικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας του παρελθόντος και να στηριχθούν τα δικαιώματα απέναντι στην ακροδεξιά, η οποία ενισχύεται και εντός των συντηρητικών κομμάτων».

Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη, το Σύμφωνο Σταθερότητας να αντικατασταθεί με Σύμφωνο Βιώσιμης Ανάπτυξης και Οικονομικής Σύγκλισης και να υπάρξουν ευρωπαϊκές πολιτικές στήριξης σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά απέναντι στην κρίση ενέργειας.

