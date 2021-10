Life

“The 2night Show”: οι καλεσμένοι της Τετάρτης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεχωριστό βράδυ με εκλεκτή παρέα, συζητήσεις, τραγούδια, παιχνίδια και τροφή για σκέψη, με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την συντροφιά του.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2night Show» τον Πέτρο Ιακωβίδη.

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός αποκαλύπτει τις απίθανες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες του επιτυχίες, θυμάται την πρώτη φορά που βγήκε να τραγουδήσει στην πίστα, σε ηλικία 14 ετών, και περιγράφει το «τρέμουλο» που είχε το καλοκαίρι, στην πρώτη του συναυλία μετά την καραντίνα.

Επειδή Πέτρος Ιακωβίδης χωρίς live δεν γίνεται, ο αγαπημένος καλλιτέχνης παίρνει το μικρόφωνο και ερμηνεύει, ζωντανά στην εκπομπή, τραγούδια που μας ταξιδεύουν.

Τέλος, ο μικρός Σπύρος Ντούγιας συναντά για πρώτη φορά τον Πέτρο στο δικό του μίνι στούντιο, σε μια μουσική συνάντηση που θα συζητηθεί!

Καλεσμένη του Γρηγόρη και η trans ακτιβίστρια Βανέσα Βενέτη που γνωρίσαμε σαν διαγωνιζόμενη στο «Game Of Chefs». Η Βανέσα αναφέρει ότι trans δεν γίνεσαι από επιλογή, αλλά γεννιέσαι, και αφηγείται την ιστορία της ζωής της, μια ιστορία που κρύβει πολύ πόνο, αφού εδώ και 4 χρόνια δεν μπορεί να δει το παιδί της.

Η Βανέσα που νιώθει, όπως χαρακτηριστικά λέει η ίδια, σα να της έχουν ξεριζώσει την ψυχή, έρχεται στο «The 2night Show» σε μια εξομολόγηση καρδιάς που σίγουρα θα προβληματίσει.

Μαζί ξενυχτάμε, παίζουμε, γελάμε, συγκινούμαστε, ακούμε τις πιο ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις!

«The 2night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη, στις 23:30

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Γιαγιά που πυροβόλησε ληστή: “Ήμουν σε απόγνωση”, λέει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Αιτωλικό: Ιστοί αράχνης σκέπασαν τη λιμνοθάλασσα (εικόνες)

Καιρός - ΕΜΥ: Έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα φαινόμενα στη χώρα (χάρτης)