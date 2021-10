Παρέμβαση Πλιώτα για τα επεισόδια σε Νέο Ηράκλειο και Σταυρούπολη

Κοινωνία

Τι ζητά απο τους εισαγγελείς Εφετών Αθήνας και Θεσσαλονίκης ο εισαγγελέας του Αρείου Παγου

Tη διερεύνηση και άλλων σοβαρών αδικημάτων, όπως αυτό της εγκληματικής οργάνωσης σε ό,τι αφορά τα πρόσφατα βίαια επεισόδια σε Νέο Ηράκλειο και Σταυρούπολη από ακροδεξιούς ζητά με παραγγελία του ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βαίλειος Πλιώτας.

Ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός με την παραγγελία του βάζει στο τραπέζι των εισαγγελικών ερευνών και μία σειρά άλλα αδικήματα, βαρύτερης ποινικής απαξίας από τα πλημμελήματα για τα οποία έχουν ήδη σχηματιστεί δικογραφίες.

Στην εισαγγελική παραγγελία τονίζεται ότι ήδη η δικαιοσύνη έχει παρέμβει για τα συγκεκριμένα περιστατικά, αλλά επισημαίνεται ότι υπάρχει «έδαφος και αφορμή» για περαιτέρω «δικονομική παρέμβαση, προς το σκοπό ελέγχου διακρίβωσης τυχόν βαρύτερης ποινικής απαξίας αξιοποίνων συμπεριφορών, μη καλυπτόμενων από τις ήδη ασκηθείσες ποινικές διώξεις.

Αναλυτικά η παραγγελία του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

Διαβιβάζουμε δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, με τίτλους:

1) «Πεδίο μάχης το ΕΠΑΛ Σταυρούπολης: Στο σχολείο επικρατεί ο φόβος – Με μαχαίρια και σιδερογροθιές οι συλληφθέντες», (www.kathimerini.gr) της 29-9-2021,

2) «Επεισόδια στη Σταυρούπολη: Όπλα, μαχαίρια και ρόπαλα στα σπίτια των συλληφθέντων», (www.kathimerini.gr) της 30-9-2021

3) «Σταυρούπολη -Όλα όσα έγιναν- Επίθεση φασιστών με μολότοφ, ναζιστικοί χαιρετισμοί, εγκλωβισμένοι μαθητές, δύο τραυματίες και τρεις συλλήψεις», (www.in.gr) της 29-9-2021,

4) «Eπίθεση κουκουλοφόρων σε αντιφασιστική συγκέντρωση στο Νέο Ηράκλειο», (www.cnn.gr) της 3-10-2021, και

5) «Νέο Ηράκλειο – Επίθεση σε μέλη ΚΕΕΡΦΑ: Δίωξη για 4 πλημμελήματα στον 30χρονο», (www.ethnos.gr) της 4-10-2021,

καθώς και δημοσιευθείσα στον ηλεκτρονικό τύπο ανακοίνωση – καταγγελία των δικηγόρων Θ. Καμπαγιάννη και Κ. Παπαδάκη, και, παρακαλούμε στα πλαίσια της από το άρθρο 32 ΚΠΔ λειτουργικής σας αρμοδιότητας να αξιολογήσετε τα καταγγελλόμενα με αφορμή και αναφορά και στα σοβαρά επεισόδια που έλαβαν χώρα πρόσφατα στις περιφέρειές σας και να ενεργήσετε κατά την κρίση σας.

Το γεγονός ότι επελήφθησαν ήδη, εγκαίρως, οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές των Πρωτοδικείων Θεσσαλονίκης και Αθηνών και άσκησαν ποινικές διώξεις για περιστατικά θεμελιωτικά πλημμεληματικού χαρακτήρα αξιόποινων πράξεων, δεν σημαίνει ότι δεν καταλείπεται έδαφος και αφορμή για δική σας δικονομική παρέμβαση, εδραζόμενη στις ευρύτερες εξουσίες που σας δίνει ο νόμος από την προαναφερόμενη διάταξη του άρθρου 32 ΚΠΔ, προς το σκοπό ελέγχου και διακρίβωσης τυχόν βαρύτερης ποινικής απαξίας αξιόποινων συμπεριφορών, μη καλυπτόμενων αυτών από τις ήδη ασκηθείσες ποινικές διώξεις.

