Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Δράμα: 14χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εντολή Εισαγγελέα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα νεότερα για την υγεία της 14χρονης που χρειάστηκε εισαγγελική παρέμβαση για να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σε καλύτερη κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων του «Ιπποκρατείου», σε απλή κλίνη Covid-19, η 14χρονη ασθενής από τη Δράμα. Η ασθενής είχε διακομιστεί το περασμένο Σάββατο στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου σε σοβαρή κατάσταση κι από εκεί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όπου υπάρχει ΜΕΘ Παίδων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί σε περίπτωση που χρειαστεί διασωλήνωση. Η ασθενής δεν χρειάστηκε, ωστόσο, να διασωληνωθεί και νοσηλεύεται σε απλή κλίνη Covid και η κατάσταση της υγείας της έχει βελτιωθεί.

Η 14χρονη είχε εμφανίσει υψηλό πυρετό κι είχε προηγηθεί η εξέτασή της από ιδιώτη γιατρό στο σπίτι της στη Δράμα. Η γιατρός σύμφωνα με εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας ζήτησε την συνδρομή της εισαγγελικής αρχής καθώς οι οικείοι της φέρονται να αρνούνταν να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Η γενική γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας (ΙΣΔ) Όλγα Βασιλείου ανέφερε ότι «η γιατρός που κλήθηκε στο σπίτι έκανε ένα τεστ στο παιδί το οποίο βρέθηκε θετικό και από την κλινική του εικόνα διαπίστωσε ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και εφόσον γίνονταν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και κρινόταν απαραίτητο τότε να γινόταν εισαγωγή».

Όπως επισημαίνει η κ. Βασιλείου «όταν η γιατρός διαπίστωσε την επανειλημμένη άρνηση της μητέρας να μεταφέρει το κορίτσι στο νοσοκομείο, λέγοντας ότι θα αντιμετωπίσει την κατάσταση στο σπίτι, τότε ενημέρωσε τον ιατρικό σύλλογο και τη διεύθυνση υγείας ζητώντας την παρέμβαση του εισαγγελέα προκειμένου το παιδί να μεταφερθεί στο νοσοκομείο».

Τελικά, η 14χρονη, μεταφέρθηκε από τους γονείς της στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας την 1η Οκτωβρίου και όπως επισημαίνει ο διοικητής του νοσηλευτικού ιδρύματος Κωνσταντίνος Κλειτσιώτης «μετά τις εξετάσεις που της έγιναν κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί σε παιδιατρική κλινική covid στη Θεσσαλονίκης και για το λόγο αυτό διακομίστηκε αυθημερόν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου».





Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εμβολιασμένοι: Πλήρης ελευθερία σε ψυχαγωγία και εστίαση



Περιστέρι: Παιδί περιπλανιόταν μόνο του στο δρόμο

Νίκος Τσουμάνης: Τι έδειξε η νεκροτομή