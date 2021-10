Αθλητικά

BCL - ΑΕΚ: Ποδαρικό με το... αριστερό

Ήττα για την Ένωση από την Φάλκο στην πρεμιέρα του Basketball Champions League

Κατώτερη των περιστάσεων εμφανίστηκε η ΑΕΚ στην πρεμιέρα της στο φετινό Basketball Champions League. Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο η Ένωση «κυνηγούσε» διαρκώς στο σκορ, με ανορθόδοξο ωστόσο τρόπο, γεγονός που δεν της επέτρεψε ποτέ να απειλήσει ουσιαστικά την Φάλκο. Παρουσίασε και μεγάλα αμυντικά προβλήματα, δεχόμενη πολλά καλάθια σε αιφνιδιασμούς. Ως εκ τούτου, η ομάδα του Στέφανου Δέδα ηττήθηκε από τους νταμπλούχους Ουγγαρίας 83-78 και πλέον βάζει στον εαυτό της περισσότερα εμπόδια όσον αφορά την κατάληψη της πρώτης θέσης του Δ' ομίλου για την απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση.

Μοναδικό θετικό που κρατά η ΑΕΚ ενόψει της συνέχειας ο εντυπωσιακός Νίκος Παππάς. Ο έμπειρος γκαρντ πάτησε ξανά παρκέ μετά από 7 μήνες και ήταν απολαυστικός καθοδηγώντας τους «κιτρινόμαυρους». Σε 26:24' ο Παππάς είχε 20 πόντους με 8/20 εντός πεδιάς αλλά και άστοχο σουτ παράτασης στο φινάλε («κόπηκε», υπό πίεση χρόνου και δύο αντιπάλων. Κορυφαίος για την Φάλκο με 21 πόντους ο Ζόλταν Περλ.

Το ματς

Ο Έρικ Γκρίφιν ήταν ο παίκτης που μπήκε πιο συγκεντρωμένα στην αναμέτρηση, τραβώντας κουπί επιθετικά για την ΑΕΚ. Με 7 πόντους στα πρώτα 4' ο Αμερικανός φόργουορντ-σέντερ απειλούσε από μέση και μακρινή απόσταση (10-11 στο 4'), δίνοντας χρόνο στον Κίνο Κολόμ να μπει στο κλίμα του αγώνα. Ο Ισπανός άσος δεν άργησε να βρει τα πατήματά του, ετοίμασε τρία έτοιμα καλάθια του συμπαίκτες του, δεν μπόρεσε όμως στο ελάχιστο να «επισκιάσει» τον Νίκο Παππά.

Ο έμπειρος γκαρντ επέστρεψε στην δράση μετά από 7 μήνες και έδειξε σαν να μην έλειψε ποτέ. Πρώτη προσπάθεια για σουτ δύο πόντων ήταν εύστοχη (15-17 στο 6'), την ώρα που και αμυντικά ήταν συνεπέστατος. Παρόλα αυτά, η Φάλκο έβρισκε λύσεις και έμενε σε απόσταση αναπνοής (19-21 στο 10'). Μάλιστα, με σερί 6-0 πέρασε για πρώτη φορά στο σκορ μπροστά με τέσσερις πόντους (25-21 στο 12'), αναγκάζοντας τον Στέφανο Δέδα να καλέσει το πρώτο τάιμ άουτ του ματς. Με την επιστροφή στο παρκέ, το σύστημα έβγαλε τον Παππά εκφραστή της επίθεσης (25-23) ενώ με αριστερό μπάσιμο του Κολόμ η ΑΕΚ πέρασε ξανά μπροστά (26-27).

Η μεγάλη αστοχία από την περιφέρεια, όμως, «πλήγωνε» τους φιλοξενούμενους που είδαν τον Ζόλταν Περλ να παίρνει ρυθμό να στέλνει τους γηπεδούχους στο +6, 38-32 με καλάθι του Κέλερ. Ένα νέο εντυπωσιακό καλάθι του Παππά και η εύστοχη συμπληρωματική βολή μείωσαν το ματς στο τρίποντο, 1,2" (38-35 πριν την ανάπαυλα, με τον Έλληνα γκαρντ να φτάνει τους 11 πόντους αλλά την ΑΕΚ να τα... σπάει πίσω από τα 6,75μ. (3/15).

Ο ορεξάτος Μπράιαν Ανγκόλα πήρε τις πρώτες επιθέσεις της ΑΕΚ (43-40 στο 22'), αλλά η Φάλκο με πλουραλισμό στο σκορ είχε τα ηνία του αγώνα. Μάλιστα, ένας ακόμη αιφνιδιασμός με τον Περλ διαμόρφωσε το 49-40 (24'), με τους Ούγγρους να «χτυπούν» για ακόμη μία φορά στις αργές επιστροφές των γηπεδούχων. Οι πρώτοι πόντοι του Γκρίφιν μετά το πρώτο ημίχρονο «έκοψαν» το επιθετικό κρεσέντο της Φάλκο (49-42), με την ΑΕΚ να δυσκολεύεται αρκετά επιθετικά (18/48 εντός πεδιάς). Πιο αξιόπιστη πηγή σκοραρίσματος για την ομάδα του Δέδα ήταν ο Μπράιαν Ανγκόλα (6π. στην γ' περίοδο, 50-46 στο 27'), προτού ο Νίκος Παππάς μπει ξανά στην εξίσωση για το 57-54 στο 30' (16π. με 7/13 εντός πεδιάς).

Καταστροφικά μπήκε στην τελική ευθεία του ματς η ΑΕΚ. Επιμέρους 7-0 της Φάλκο έστειλε την διαφορά στους 10 με τρίποντο του Μπένκε (64-54 στο 32'). Στον αντίποδα, η ΑΕΚ επέλεγε περισσότερο βεβιασμένες ατομικές προσπάθειες, οι οποίες είτε δεν ολοκληρώνονταν είτε ήταν άστοχες. Ένα δύσκολο μπάσιμο του Παππά, μία τάπα του Γκρίφιν και ένα καλάθι του Βαουλέτ επέτρεψαν στην ΑΕΚ να πλησιάσει στους 5 (68-63), η απάντηση όμως της Φάλκο ήταν άμεση, καθώς πολύ γρήγορα έφτασε ξανά στο +10 (75-65 στο 37'). Η τελική αντεπίθεση της ΑΕΚ (76-72 στα 38" και 78-75 στα 15") δεν ολοκληρώθηκε πετυχημένα, ο Παππάς «κόπηκε» στο δύσκολο τρίποντο παράτασης, με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να φύγει ηττημένη από την Ουγγαρία.

Τα δεκάλεπτα: 19-21, 38-35, 57-54, 83-78

