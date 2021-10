Life

“The 2night Show” - Πέτρος Ιακωβίδης: Η “Έξαψη” και η ιστορία πίσω από κάθε τραγούδι

Αποκαλύπτει απίθανες ιστορίες... πίσω από τις επιτυχίες του, μιλά για την πρώτη φορά που ανέβηκε στην πίστα σε ηλικία 14 ετών και την πρώτη συναυλία μετά την καραντίνα.

Ο Πέτρος Ιακωβίδης παραχώρησε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη στο "The 2Night Show" και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός αποκαλύπτει τις απίθανες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις μεγάλες του επιτυχίες, θυμάται την πρώτη φορά που βγήκε να τραγουδήσει στην πίστα, σε ηλικία 14 ετών, και περιγράφει το «τρέμουλο» που είχε το καλοκαίρι, στην πρώτη του συναυλία μετά την καραντίνα.

Επίσης, αποκάλυψε πώς γράφτηκε το τραγούδι "Έξαψη”, σε στίχους του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αρχικά ο Πέτρος Ιακωβίδης μοιράστηκε πως έχει συνθέσει μεγάλες επιτυχίες του μέσα από απλά καθημερινά περιστατικά. Το "Κοιμήσου απόψε εδώ” το έγραψε επειδή η μητέρα του έτσι του απάντησε όταν της έκανε την αντίστοιχη ερώτηση. Το κομμάτι "Μου έλειψες πολύ” με τη σειρά του, το σκέφτηκε όταν έβλεπε τον Ράιαν Γκόσλιν να γράφει ερωτικά γράμματα στην ταινία "The Notebook”.

Για την τελευταία του επιτυχία "Τατουάζ”

"Το έγραψα πολύ γρήγορα. Τελείωνα από γυμναστήριο και κανόνισα με έναν φίλο μου για καφέ. Ήρθε και η κοπέλα του που μόλις είχε κάνει τατουάζ, δεν θυμάμαι τι σχέδιο. Δεν του άρεσε και του λέει εκείνη τι θες να έκανα; Το όνομά σου; Πάω σπίτι το βράδυ και το γράφω”.

Πώς "γεννήθηκε" το τραγούδι "Έξαψη” της Νατάσας Θεοδωρίδου

"Με πήρε η Νατάσα τηλέφωνο και μου λέει θέλω να γράψεις ένα τραγούδι μουσική και στίχο για το σήριαλ. Εγώ είχα δει κάποια επεισόδια, ήξερα λίγο του story. Έγραψα λοιπόν το τραγούδι με άλλο στίχο. Με παίρνει μία ώρα μετά και μου λέει ωραία τώρα βάλε αυτούς του στίχους μέσα. Όταν το τελείωσα μου είπε ποιος το έγραψε”. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: "Η Νατάσα με έχει στηρίξει πάρα πολύ, μ' έσπρωξε προς τα πάνω".

