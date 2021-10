Κοινωνία

Κακοκαιρία “Αθηνά”: Προβλήματα στα δρομολόγια των πλοίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ισχυροί οι άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις Ποια δρομολόγια πραγματοποιούνται.

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν από το πρωί στο Ιόνιο.

Το απαγορευτικό για τα πλοία των ακτοπλοϊκών γραμμών Ζακύνθος-Kυλλήνη και Κεφαλονιά-Κυλλήνη ισχύει έως τις 18:00, οπότε αναμένεται νέα ενημέρωση.

Ο καιρός σήμερα

Για την Πέμπτη προβλέπεται κακοκαιρία στη δυτική, κεντρική και στη βόρεια Ελλάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και στην Εύβοια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι-νοτιοανατολικοί, 6 με 8 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Στα υπόλοιπα τμήματα θα πνέουν άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις, 4 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο σε 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της στα δυτικά, στα κεντρικά και στα βόρεια.

Ο μετεωρολόγος του ΑΝΤ1, Τάσος Αρνιακός, μας ενημερώνει πως θα κινηθεί η κακοκαιρία "Αθηνά" και πόσο θα διαρκέσει.

Δείτε το βίντεο:

Ειδήσεις σήμερα:

Οικονόμου για κορονοϊό: Τα μηνύματα που δίναμε ήταν ενίοτε αντιφατικά (βίντεο)

Ηλεκτρικό ρεύμα: σενάρια για αύξηση της επιδότησης

Λινού για κορονοϊό: τα μέτρα που ανακοινώθηκαν μπορεί να φέρουν έξαρση κρουσμάτων