Λαϊκές αγορές: Κουπόνια για δωρέαν προϊόντα - Οι δικαιούχοι

Ποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν τα κουπόνια για δωρεάν διάθεση των προϊόντων.

Κουπόνια για δωρεάν αγορές από τις λαϊκές αγορές θα διαθέσει το επόμενο χρονικό διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε μέλη ευπαθών ομάδων. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε σήμερα τους όρους και τη διαδικασία διενέργειας του Κοινωνικού Προγράμματος, που προβλέπει την οικονομική ενίσχυση ευπαθών ομάδων για την κάλυψη βιοτικών τους αναγκών με είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές, με τη διάθεση ποσού 200.000 ευρώ από τα ανταποδοτικά τέλη των λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης έτους 2019.

Κάνοντας την εισήγηση του θέματος, η Περιφερειακή Σύμβουλος της διοίκησης Γερακίνα Μπισμπινά διευκρίνισε ότι η απόφαση αφορά το πρόγραμμα του 2020 για χρήματα του 2019, καθώς το τότε πρόγραμμα δεν εκτελέστηκε λόγω του covid και θα υλοποιηθεί τώρα.

Δικαιούχοι των κουπονιών είναι:

1. Οι τρίτεκνες, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν ένα τουλάχιστον προστατευόμενο τέκνο.

2. Πολύτεκνες οικογένειες με προϋπόθεση την τουλάχιστον κατά ένα έτος συνεχή ανεργία τους.

3. Οικογένειες με δύο προστατευόμενα τέκνα και εισόδημα έως 12.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο.

4. Μονογονεϊκές οικογένειες με ένα προστατευόμενο τέκνο και με οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε επιπλέον προστατευόμενο τέκνο.

Το ποσό των 200.000 ευρώ προέρχεται από τα ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν βάσει νόμου οι παραγωγοί και οι πωλητές για τη συμμετοχή τους στις λαϊκές αγορές.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε, άλλωστε, την επανένταξη των πωλητών λαϊκών αγορών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών ημερησίου τέλους προσέλευσης, καθώς το διάστημα της υγειονομικής κρίσης λόγω του κορονοϊού υπέστησαν σημαντική απώλεια εισοδημάτων. Κατά την εισήγηση του σχετικού θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, η περιφερειακή σύμβουλος της διοίκησης Γερακίνα Μπισμπινά ανέφερε ότι «μειώθηκε η προσέλευσή τους στο 50% και κάποιοι άνθρωποι είχαν πολύ λίγες μέρες προσέλευσης στις λαϊκές αγορές και το εισόδημά τους κάλυπτε μόνο τα αναγκαία και όχι τις τακτικές δόσεις που όφειλαν να πληρώνουν στην υπηρεσία».

Η απόφαση αφορά τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από 1η Μαρτίου 2020 ως και τις 31 Αυγούστου του 2021.

