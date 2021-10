Κοινωνία

Κασιδιάρης: Φρένο στα “κηρύγματα μίσους” μέσα από τις φυλακές

Τι αποφάσισε το Συμβούλιο Φυλακών Δομοκού, έπειτα από εισήγηση της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφίας Νικολάου.

Την απαγόρευση επικοινωνίας του Ηλία Κασιδιάρη με οποιονδήποτε πέραν των συγγενών του και του δικηγόρου του, προκειμένου να μπει φρένο στα «κηρύγματα μίσους» που εξέπεμπε τον τελευταίο καιρό μέσα από τις φυλακές Δομοκού, αποφάσισε την Πέμπτη το Συμβούλιο των φυλακών, μετά από εισήγηση της γενικής γραμματέως Αντεγκληματικής Πολιτικής, Σοφίας Νικολάου.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Φυλακών Δομοκού, αποφάσισε τον έλεγχο του κρατούμενου κατά την τηλεφωνική επικοινωνία μόνο με πρόσωπα για τα οποία έχει άδεια επίσκεψης δια ζώσης ή επικοινωνία με ηλεκτρονικό τρόπο (skype), δηλαδή συγγενείς μέχρι τέταρτου βαθμού και δικηγόρους, με σκοπό την ομαλή διαβίωση στο κατάστημα και την ταχύτερη προσαρμογή στην κοινωνική ζωή.

Σε αντίθετη περίπτωση, αναφέρεται στην απόφαση, αν παρατηρηθεί οποιαδήποτε παρατυπία (συνομιλίες εκτός προσωπικών και οικογενειακών θεμάτων) και με τα πρόσωπα που έχει άδεια επίσκεψης, εφόσον πέσει στην αντίληψη της υπηρεσίας ή αποκαλυφθεί ότι επικοινωνεί με άλλα πρόσωπα εκτός των αναφερομένων, θα διακόπτεται άμεσα η επικοινωνία, θα ενημερώνεται ο διευθυντής και θα ασκείται πειθαρχικός έλεγχος.

Σημειώνεται ότι η κ. Νικολάου, ύστερα από βίντεο που βγήκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με παρεμβάσεις του Ηλία Κασιδιάρη μέσα από τις φυλακές, έστειλε έγγραφο προς τη διοίκηση των φυλακών, ζητώντας τους να εξετάσουν το κατά πόσο μπορεί ο έγκλειστος Κασιδιάρης να κάνει χρήση τηλεφώνων της φυλακής, όχι για να μιλάει με τους οικείους του, αλλά για να κάνει πολιτικές τοποθετήσεις, που φτάνουν μέχρι και σε υποκίνηση σε μίσος.

Κατόπιν αυτού συνεδρίασε το Συμβούλιο των φυλακών και κατέληξε στην παραπάνω απόφαση.

