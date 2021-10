Κοινωνία

Η κακοκαιρία “Αθηνά” στην πυρόπληκτη Εύβοια

Πότε αναμένεται να πλήξει τις πυρόπληκτες περιοχές η κακοκαιρία. Τα φαινόμενα που προβλέπονται για τις καμένες περιοχές.

Η κακοκαιρία «Αθηνά» θα προκαλέσει κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες αύριο, με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων κυρίως στα δυτικά. Σημαντικές βροχοπτώσεις αναμένονται σε περιοχές της Εύβοιας και της Δ. Ελλάδας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο αναλυτικά, την Παρασκευή βροχές και καταιγίδες αναμένονται στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου και στα βόρεια κυρίως τμήματα των Κυκλάδων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά, με πιθανότητα εκδήλωσης χαλαζοπτώσεων κυρίως στα δυτικά. Στη Δυτική Ελλάδα και σε περιοχές των νομών Μαγνησίας, Λάρισας, Πιερίας και Ημαθίας οι βροχές θα έχουν και αυξημένη διάρκεια, ενώ στις περιοχές που θα δεχθούν σημαντικές ποσότητες βροχής, συμπεριλαμβάνονται περιοχές της Εύβοιας που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 7 έως 20, στην Ήπειρο από 9 έως 23, στη Θεσσαλία από 10 έως 22, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 12 έως 25, στα νησιά του Ιονίου από 16 έως 24 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 13 έως 26 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 28-29 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί με εντάσεις έως 7 Μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 Μποφόρ. Στο Ιόνιο θα επικρατήσουν άνεμοι νοτίων διευθύνσεων με εντάσεις 4-6 Μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις έως 5 Μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και καταιγίδες, που κυρίως στα δυτικά τμήμα του νομού ενδέχεται να είναι ισχυρές κατά περιόδους. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις και από το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 Μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 14 έως 18 βαθμούς.

