Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Γκάγκα - Παπαευαγγέλου για την πανδημία και τα εμβόλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στην χώρα και τις "κόκκινες" περιοχές.



Η ενημέρωση στο Υπουργείο Υγείας από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Μίνα Γκάγκα, την Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και τον Επίκουρο Καθηγητή Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκα Μαγιορκίνη .

Στη σημερινή ενημέρωση συμμετείχε και ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας ΦροντίδαςΥγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε την Πέμπτη 2.249 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα, ενω αυξήθηκαν κατά πολύ και την Πέμπτη οι θάνατοι ασθενών από επιπλοκές του κορονοϊού. Παράλληλα, παραμένει υψηλός ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανά την επικράτεια.

Ανησυχία για πολλές πεχιοχές προκαλούν και τα στοιχεία στον "χάρτη" με την γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα, ενώ η μετάλλαξη Δέλτα σαρώνει την χώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Αθηνά”: δρόμοι - ποτάμια στα δυτικά (εικόνες)

Εξάρχεια: σύλληψη τραβεστί για δολοφονία ιερόδουλης

Κασιδιάρης: Φρένο στα “κηρύγματα μίσους” μέσα από τις φυλακές