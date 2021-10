Life

DIME 2021: Το VICE Greece αναδείχθηκε “Digital Medium Of The Year”

Το VICE Greece, σάρωσε στα βραβεία DIME 2021, αποσπώντας διψήφιο αριθμό διακρίσεων.

Το VICE Greece, που δημιουργήθηκε το 2014 από τη συνεργασία του VICE Media Group με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος είναι πλέον από τους μεγαλύτερους μετόχους του αμερικανικού κολοσσού, ανακηρύχθηκε DIGITAL MEDIUM OF THE YEAR σαρώνοντας στα βραβεία DIME 2021.

Κέρδισε συνολικά 11 βραβεία DIME, το Digital Medium Of The Year, 7 στην κατηγορία Ανάπτυξη & Διαχείριση Online Περιεχομένου και 3 στην κατηγορία Crisis Publishing. Η τελετή απονομής πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου από την Boussias και το VICE Greece απέσπασε τον τίτλο Digital Medium Of The Year, καθώς και 1 πλατινένιο, 2 χρυσά, 6 αργυρά και 1 χάλκινο βραβείο για το αιχμηρό και καθηλωτικό ρεπορτάζ του. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από 30 επαγγελματίες του χώρου των Digital Media, publishers, developers, διαφημιστές και διαφημιζόμενους.

Το VICE Greece συνεχίζει την παράδοση, έχοντας ήδη στη φαρέτρα του 19 βραβεύσεις πανελλαδικά, αλλά και διεθνώς, για το πρωτοποριακό ρεπορτάζ του, όπως: το Χρυσό «Digital Media Award» στην κατηγορία Best Original Reporting, το οποίο του απονέμεται για πέντε συναπτά έτη, το Τιμητικό Βραβείο «Reporter without Borders», το European Migration Media Report για «Best Online Reporting», το Kinsale Shark Award στην κατηγορία «Best News/Current Affairs/Factual International Promo» και πολλά ακόμη.

Η επιτυχία του VICE Greece έρχεται λίγες ημέρες μετά τη μεγάλη διάκριση του VICE News Tonight στα Βραβεία EMMY όπου κέρδισε 5 βραβεία στην κατηγορία News & Documentary. Αξίζει να σημειωθεί πως το VICE TV είναι το ψυχαγωγικό δίκτυο καλωδιακής τηλεόρασης με τις περισσότερες υποψηφιότητες στην Αμερική. Με θέματα που μιλούν στην καρδιά της Generation Y και Ζ, το VICE Greece, όπως και το VICE Media Group αναζητά την πληροφορία στην πρωτογενή της μορφή, χωρίς ερμηνείες, χωρίς κλισέ και χωρίς συναισθηματικούς εκβιασμούς. Καθημερινά, το VICE Greece δημοσιεύει video και editorial σχετικά με την τρέχουσα ειδησεογραφία, τη μουσική, τον πολιτισμό, την τεχνολογία και τον αθλητισμό. Το περιεχόμενό του φτάνει κάθε μήνα σε περισσότερους από 1,6εκ. θεατές και αναγνώστες.

Ο Marco Struecker, Managing Director SEE, VICE Media Group, δήλωσε: «Είμαι εξαιρετικά υπερήφανος για την κατάκτηση 11 βραβείων DIME από το VICE Greece. Θέλω να εκφράσω τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη μου στην ομάδα μας, κυρίως για την κατάκτηση του τίτλου “Digital Medium Of The Year”, καθώς και των “Gold & Platinum DIME Awards 2021” στην κατηγορία “Best Original Reporting - Covid-19” για το τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ “ Αντιεμβολιαστές, Σκεπτικιστές και ο Κίνδυνος για την Ανοσία της Αγέλης”, αλλά και για την 5η βράβευσή τους, σε διάστημα οκτώ ετών, με το “Gold DIME Award” στην κατηγορία “Best Original Reporting” για το συγκλονιστικό τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ “Η Βία στις Σχέσεις”, τα οποία, και τα δύο, προβλήθηκαν σε α’ τηλεοπτική μετάδοση από τον ANT1. Θα συνεχίσουμε να παρουσιάζουμε έντονες και καθηλωτικές ιστορίες τόσο στο ελληνικό, όσο και στο παγκόσμιο κοινό μας. Προετοιμαστείτε για περισσότερη ένταση… τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

Αναλυτικά η λίστα των Βραβείων DIME 2021 που απονεμήθηκαν στο VICE Greece:

DIGITAL MEDIUM OF THE YEAR

PLATINUM & GOLD AWARD για την κατηγορία «Best Original Reporting | Covid-19»

Αντιεμβολιαστές, Σκεπτικιστές και ο Κίνδυνος για την Ανοσία της Αγέλης (TV Documentary)

GOLD AWARD για την κατηγορία «Best Original Reporting»

Η Βία στις Σχέσεις (TV Documentary)

SILVER AWARD για την κατηγορία «Best Investigative Reporting»

Οι Κινέζοι της Golden Visa Κάνουν Ομαδικές Μηνύσεις στην Αθήνα (Editorial)

SILVER AWARD για την κατηγορία «Best International Reporting (Editorial)

Το Βαλκανικό Τρίγωνο της Κάνναβης

SILVER AWARD για την κατηγορία Best Digital Video Reporting / Storytelling (TV Documentary)

Δυτική Αττική στο «Κόκκινο»

SILVER AWARD για την κατηγορία Best Photo Reporting / Storytelling (Editorial)

Σκοτάδι και Ελπίδα: Αυτοί οι Τοίχοι Ακροβατούν Ανάμεσα στο Παραλήρημα και τη Διαύγεια

SILVER AWARD για την κατηγορία Best Long Form Content (Editorial)

Το Περιπετειώδες Οδοιπορικό μιας Ελληνίδας Δημοσιογράφου στην Τουρκία του Covid-19

SILVER AWARD για την κατηγορία Best Good News Coverage | Covid-19 (TV Documentary)

Ισραήλ: Η Ζωή Μετά το Εμβόλιο

BRONZE AWARD για την κατηγορία Best Original Reporting (Editorial)

«Να Έρθεις σε Μένα, θα σου Βρω Δουλειά» - Γυναικολόγος Δικάζεται για Κατά Συρροή Ασέλγεια

Αναλυτικά η λίστα των Βραβείων ΕΜΜΥ που απονεμήθηκαν στο VICE Media Group:

Outstanding Newscast, VICE News Tonight

VICE News Tonight Outstanding Coverage of a Breaking News Story in a Newscast , VICE News Tonight: American Uprising

, VICE News Tonight: American Uprising Outstanding Feature Story in a Newsmagazine Investigations by VICE: Disgrace (Hulu)

Investigations by VICE: Disgrace (Hulu) Outstanding Short Feature Story in a Newscast , VICE News: The Kids Being Trained and Armed to Fight Mexican Cartels

, VICE News: The Kids Being Trained and Armed to Fight Mexican Cartels Outstanding Graphic Design and Art Direction: News, The Brown & Black Presidential Forum, Vice: The 2020 Iowa Brown & Black Presidential Forum

Σχετικά με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ είναι ένας κορυφαίος πολυεθνικός οργανισμός media, περιεχομένου, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και διατηρεί ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο διεθνών media assets σε διάφορες πλατφόρμες (Τηλεόραση, ΟΤΤ, Ραδιόφωνο, Ψηφιακά Μέσα, Μουσική, Εκδόσεις και Εκπαίδευσης) σε Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Ο Όμιλος ANTENNA επένδυσε στις εταιρίες Facebook, Twitter και Spotify από τα πρώτα τους χρόνια. Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ κατέχει ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε media, που περιλαμβάνουν και την επενδυτική τράπεζα και fund Raine Group, τον μεγαλύτερο όμιλο media για νέους στον κόσμο Vice Media, καθώς και την εμβληματική εταιρία τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών στο Hollywood, Imagine Entertainment. Πρόσφατα ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ εξαγόρασε 22 κανάλια και δυο συνδρομητικές ψηφιακές πλατφόρμες (OTT) της Sony Pictures Television σε 12 χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης. Με ένα παγκόσμιο κοινό που ξεπερνάει τα 200 εκατομμύρια, ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ συνεχίζει να επεκτείνεται σε νέες αγορές, νέες τεχνολογίες και media.

Σχετικά με το VICE Media Group

To VICE Media Group είναι μια διεθνής εταιρεία media που δραστηριοποιείται σε διάφορες πλατφόρμες. Ιδρύθηκε το 1994 και πλέον έχει γραφεία σε πάνω από 25 χώρες και έχει 5 βασικές επιχειρηματικές δραστηριότητες: 1) στο VICE.com, ένα βραβευμένο διεθνές δίκτυο ψηφιακού περιεχομένου, 2) στο VICE STUDIOS, ένα studio παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών παραγωγών, 3) στο VICE TV, ένα βραβευμένο με EMMY διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο, 4) στο ειδησεογραφικό τμήμα που έχει τιμηθεί με Peabody και Pulitzer, και στο οποίο περιλαμβάνεται το βραβευμένο με τα περισσότερα EMMY βραδινό δελτίο ειδήσεων, και 5) στο VIRTUE, ένα διεθνές full service creative agency. To χαρτοφυλάκιο του VICE Media Group περιλαμβάνει το Refinery29 (τη Nο.1 εταιρεία media και ψυχαγωγίας για γυναίκες, παγκοσμίως), το PULSE Films (ένα υπερσύγχρονο studio παραγωγής με βάση το Λονδίνο και παραρτήματα σε Λος Άντζελες, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Βερολίνο) και, τέλος, το i-D (ένα παγκόσμιο ψηφιακό διμηνιαίο περιοδικό μόδας, σύγχρονου πολιτισμού και design).

