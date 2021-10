Οικονομία

Ληξιπρόθεσμα χρέη: Σημαντική μείωση τον Αύγουστο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Λιγότερους φόρους άφησαν απλήρωτους τον Αύγουστο οι φορολογούμενοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ.

Μεγάλη μείωση παρουσίασαν τον Αύγουστο τα ληξιπρόθεσμα χρέη των φορολογούμενων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. Πιο συγκεκριμένα το νέο ληξιπρόθεσμο ανήλθε τα 301 εκατ. ευρώ, ενώ πέρυσι την ίδια περίοδο είχε φτάσει τα 441 εκατ., καταγράφοντας μείωση 31,7%.

Το στοιχείο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι ιστορικά, τον Αύγουστο είχαμε πάντα μεγάλη αύξηση του ληξιπρόθεσμου. Το 2021, παρατηρείται η μικρότερη αύξηση συγκριτικά από το 2016.

Συνολικά οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φόρους στο διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου ύψους 3,436 δισ. ευρώ, ενώ το σύνολο αυτών που έχουν οφειλές αγγίζουν τα 3,5 εκατομμύρια.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ενώ κατά το πρώτο 8μηνο 2020 παρατηρήθηκε μικρότερη αύξηση του ληξιπρόθεσμου, λόγω των αναστολών πληρωμών COVID, τον Αύγουστο του 2020 που δεν υπήρχαν πλέον αναστολές πληρωμών, το νέο ληξιπρόθεσμο αυξήθηκε σημαντικά.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών ανέρχεται στα 109,038 δισ. ευρώ με το πραγματικό ληξιπρόθεσμο, εξαιρουμένων των ανεπίδεκτων είσπραξης , να ανέρχεται σε 84,165 δισ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που εμφανίζονται με οφειλές στην Εφορία ανήλθαν σε 3.435.236 ΑΦΜ από 3.489.073 ΑΦΜ που ήταν τον Ιούλιο. Ανοιχτοί στην επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης είναι 1.827.440 οφειλέτες (από 1.830.369 τον Ιούλιο) και οι οφειλέτες υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης ανέρχονται σε 1.309.325.

Επίσης να σημειωθεί ότι αύξηση 46% είχαν οι εισπράξεις 8μηνου, (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών). Διαμορφώθηκαν στα 1,053 δισ. ευρώ το 2021, ενώ την αντίστοιχη περίοδο το 2020 έφτασαν τα 735 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 46%) .

Τέλος σε ό,τι αφορά τις εισπράξεις έναντι νέου ληξιπρόθεσμου για Αύγουστο 2021 (εξαιρουμένων των μη φορολογικών κατηγοριών), έφτασαν τα 129 εκατ. ευρώ (έναντι 103 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2020).

Ειδήσεις σήμερα:

DIME 2021: Το VICE Greece αναδείχθηκε “Digital Medium Of The Year”

Κακοκαιρία “Αθηνά”: Στην Κέρκυρα “έβρεξε” προβλήματα (βίντεο)

Κοζάνη: η μεγαλύτερη ποντιακή λύρα στον κόσμο χωρά πέντε άτομα!