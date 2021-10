Life

“Το Πρωινό” - Αδαμαντίδης για τζόγο: τα πάθη μου είναι άκακα (βίντεο)

Τι λέει ο δημοφιλής καλλιτέχνης για την σχέση του με το χρήμα, τις δύσκολες στιγμές στην καριέρα του και την συνεργασία του με τον Λευτέρη Πανταζή και την… Σάσα Σταμάτη.

Για τις εμφανίσεις του, που ξεκινούν σε κέντρο των βορείων προαστίων, με τον Λευτέρη Πανταζή μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Σχολιάζοντας την συνύπαρξη του με την Σάσα Σταμάτη στο «J2us» είπε ότι «Η Σάσα προσπαθεί, το εκτιμώ. Αυτά είναι και τυχερά! Μπορεί να καλυτερεύσει. Ίσως την έχω αδικήσει, θα πρέπει να ασχοληθώ λίγο παραπάνω. Λόγω ύψους έχει βάλει τον πήχη πολύ ψηλά (γελάει)».

Για την συμμετοχή του στο τηλεοπτικό πρόγραμμα ανέφερε ότι μετά από τόσο μεγάλο διάστημα σε καραντίνα, «είπα το ναι διότι ήθελα να αισθανθώ ότι είμαι ενεργός».

«Με το χρήμα έχω την χειρότερη σχέση που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος. Το χρήμα είναι για να μας υπηρετεί στα θέλω μας, δεν μπορεί να αλλάξουμε θέση και να το υπηρετούμε. Και με τα λίγα μπορώ και με τα πολλά μπορώ καλύτερα», είπε γελώντας ο Θέμης Αδαμαντίδης.

Ερωτηθείς αν πέρασε δύσκολες στιγμές στην καριέρα του, είπε «πέρασα δύσκολες στιγμές και εγώ όπως όλοι, όπως όταν ήμουν 7 χρόνια «εκτός» από πολλά κανάλια, όσο κρατάει και μια χούντα».

Σχετικά με τον τζόγο και τις συχνές συλλήψεις του, ακόμη και εν μέσω καραντίνας, σε παράνομες λέσχες, ο Θέμης Αδαμαντίδης είπε «πάθη έχω, όπως έχουν όλοι. Τα δικά μου πάθη είναι άκακα για τους πολλούς. Δικαίωμα μου είναι…», συμπληρώνοντας «καλύτερα αυτά τα πάθη, παρά τα άλλα».

