Πρόκληση Ακάρ για τις Οινούσσες

Ρεσιτάλ αμετροέπειας από τον Τούρκο υπουργό Άμυνας, που προειδοποίησε ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει στο Nautical Geo, να κάνει έρευνες ούτε νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσι Ακάρ, προχώρησε σε νέες εμπρηστικές δηλώσεις κατά της Ελλάδας.

Αρχικά δήλωσε ότι στην Ελλάδα κάποιοι πολιτικοί ακολουθούν επιθετική ρητορική καλώντας τους να ρίξουν τους τόνους. Σημειώνει δε ότι πρόκειται για μάταιες προσπάθειες, καθώς η Ελλάδα δε θα μπορέσει να αποκτήσει ποτέ υπεροχή απέναντι στην Τουρκία και προσθέτει ότι με την προώθηση κάποιων χωρών η Ελλάδα ξεκίνησε ξαφνικά να αγαπά τα εξοπλιστικά προγράμματα.

Σε ό,τι αφορά στο Nautical Geo, ο Χουλουσί Ακάρ υπογραμμίζει ότι όπως δεν επιτρέψαμε τις έρευνες ανατολικά της Κρήτης, δε θα τις επιτρέψουμε και νοτιοδυτικά της Κύπρου.

Επιπλέον, χαρακτηρίζει ως πρόκληση την άσκηση στις Οινούσσες. «Τι δουλειά έχει η Ελλάδα να κάνει στρατιωτική άσκηση στις Οινούσσες; Είναι μια προβοκάτσια», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Τέλος, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία για διάλογο σε στρατιωτικό επίπεδο.

