Eurovision 2022: Στο Τορίνο ο τελικός

Η πόλη του Τορίνο επελέγη για να φιλοξενήσει τον επόμενο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Οι υποψήφιες ιταλικές πόλεις ήταν συνολικά δεκαέξι. Η βραδιά του τελικού θα διεξαχθεί στις 14 Μαΐου.

Η Ιταλία ήταν η μεγάλη νικήτρια στην Eurovision 2021, ενώ επέστρεψε στον διαγωνισμό το 2012 μετά από πολυετή απουσία από τον διαγωνισμό και κατάφερε να είναι ο μεγάλος νικητής της Eurovision 2021.

Οι Maneskin, ήταν αυτοί που κέρδισαν το έπαθλο και στέλνουν τον διαγωνισμό το 2022 στην γειτονική μας χώρα.

