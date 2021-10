Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός: H Σακελλαροπούλου έκανε την τρίτη δόση

Έκκληση προς όλους να εμβολιαστούν κατά του κορονοϊού έκανε η ΠτΔ, βγαίνοντας απο τον "Ευαγγελισμό" όπου έκανε την τρίτη δόση.



Έκκληση, σε όλους τους συμπολίτες μας, που διστάζουν ή αρνούνται να εμβολιαστούν, να ξεπεράσουν τους φόβους τους και να προσέλθουν, το ταχύτερο δυνατόν, στα εμβολιαστικά κέντρα, απηύθυνε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μετά την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού, που έκανε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός».

Όπως τόνισε η Πρόεδρος, «με την πράξη τους αυτή, δεν θα ωφελήσουν μόνο τον εαυτό τους, αλλά θα προσφέρουν μεγάλη υπηρεσία στις οικογένειές τους και στο κοινωνικό σύνολο» και πρόσθεσε ότι «η έξοδος από την υγειονομική κρίση είναι πια δική μας επιλογή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «στη μάχη κατά του κορονοϊού, που έχει προκαλέσει τόσα θύματα και πόνο στην ανθρωπότητα, η επιστήμη μάς έχει εφοδιάσει με το εμβόλιο, τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, σε συνδυασμό και με τα άλλα υγειονομικά μέτρα που έχουμε, ώστε να απαλλαγούμε οριστικά από την πανδημία».

Τέλος, σημείωσε ότι «αυτό δεν αποδεικνύεται μόνο από τις γνώμες των ειδικών, αλλά και από τα ίδια τα πραγματικά δεδομένα. Σύμφωνα με τις στατιστικές, 10 μήνες μετά την έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος, η συντριπτική πλειοψηφία όσων νοσούν σοβαρά από τον ιό δεν έχουν εμβολιαστεί».

