Κοινωνία

Έγκλημα στην Κυπαρισσία: “Ήμουν ερωτευμένος, δεν την σκότωσα!”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ολόκληρη η απολογία του συντρόφου της Μόνικα Γκιους, που κατηγορείται για την δολοφονία της. Τι λέει ο δικηγόρος του. Το χρονικό της υπόθεσης.

Ολόκληρη την απολογία του Ρουμάνου που συνελήφθη και κατηγορείται πως δολοφόνησε τη σύντροφό του, Μόνικα Γκιους στην Κυπαρισσία, την τσιμέντωσε και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, φέρνει στο φως της δημοσιότητας το protothema.gr. Ο κατηγορούμενος που εκδόθηκε στην Ελλάδα μετά από Ευρωπαϊκό Ένταλμα σύλληψης αρνήθηκε τις κατηγορίες από τη στιγμή που πέρασε το κατώφλι του ανακριτή.

«Αρνούμαι την αποδιδόμενη κατηγορία, ότι δηλαδή αφαίρεσα τη ζωή της με οποιονδήποτε τρόπο, ότι προκάλεσα τον θάνατό της, με αξιόποινη πράξη. Με την Μόνικα γνωριστήκαμε και συνάψαμε ερωτικό δεσμό στις 25-10-2017 και έκτοτε ζούσαμε μαζί στην Κυπαρισσία, ήταν διαζευγμένη μητέρα τριών παιδιών και μου είχε διηγηθεί επανειλημμένα την τραυματική, άσχημη εμπειρία της με τον πρώην σύζυγό της, ο οποίος την κακομεταχειριζόταν, την χτυπούσε και της φερόταν με μεγάλη βιαιότητα», ανέφερε στην αρχή της απολογίας του, ο κατηγορούμενος.

«Ήμουν ερωτευμένος μαζί της, την αγαπούσα, ζούσαμε αρχικά αρμονικά και σχεδιάζαμε να παντρευτούμε, πλην όμως το γεγονός ότι ο πρώην σύζυγός της την απομάκρυνε με δικαστικές ενέργειες από τα παιδιά της την οδήγησε σε κατάθλιψη και τον αλκοολισμό. Προσπάθησα ανεπιτυχώς να την βοηθήσω να απεξαρτηθεί χωρίς αποτέλεσμα. Κατανάλωνε σε καθημερινή βάση μεγάλες ποσότητες κρασιού, μπύρας και αρκετές φορές την μετέφερα στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας σε οικτρή κατάσταση οξείας μέθης, ενώ αρκετές φορές έπινε με φίλους της Ρουμάνους, που δεν γνώριζα, περιφερόταν μεθυσμένη στους δρόμους και αναγκαζόμουν να την αναζητώ, βρίσκοντάς την μάλιστα γδαρμένη και χτυπημένη με μώλωπες ή σημάδια», συνέχισε στην απολογία του ο Ρουμάνος σύντροφος της άτυχης γυναίκας.

«Δεν θα έκανα ποτέ τέτοια πράξη σε βάρος οποιουδήποτε ανθρώπου, αυτό αποτελεί βαρβαρότητα, κτηνωδία. Δεν είχα κανένα λόγο να αφαιρέσω την ζωή της πρώην συντρόφου μου όσο και αν διαφωνούσαμε ή μαλώναμε πολλές φορές έχοντας καταναλώσει αλκοόλ», ανέφερε σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η αγνοούμενη με καταγωγή από τη Ρουμανία, Μόνικα Γκιους, έμενε τα τελευταία είκοσι χρόνια στην Κυπαρισσία. Εργαζόταν σαν καθαρίστρια, φρόντιζε ηλικιωμένους, αλλά τελευταία ήταν άνεργη και αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Τα ίχνη της χάθηκαν ξαφνικά το Φεβρουάριο, χωρίς κανείς να γνωρίζει την ακριβή ημέρα. Η εξαφάνισή της έγινε αντιληπτή από συγγενείς τέσσερις μήνες μετά. Η Μόνικα, όπως είχε καταγγελθεί στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» η οποία και είχε ασχοληθεί με το θέμα, βίωνε συχνά ενδοοικογενειακή βία και από τον πρώην σύζυγο και πατέρα των τριών παιδιών της, αλλά και από τον σύντροφό της.

Ο μεγαλύτερος γιος της που ζει στην Αγγλία, κατήγγειλε πως ο άνθρωπος αυτός την έστειλε στο νοσοκομείο με σπασμένο χέρι από το ξύλο. Ο σύντροφος της όταν η Μόνικα εξαφανίστηκε, είπε σε κάποιους φίλους του, ότι θα έφευγε για τη Ρουμανία για μια καλύτερη δουλειά. Κατά τη διάρκεια της ζωντανής εκπομπής, η Αγγελική Νικολούλη συνομίλησε με τον σύντροφο της αγνοούμενης στη Ρουμανία. Ο ίδιος ανέφερε πως η Μόνικα «ζει και βασιλεύει» και υπέδειξε κάποια άλλα πρόσωπα, που πιθανότατα γνωρίζουν που βρίσκεται. Δήλωσε πρόθυμος να βοηθήσει στις έρευνες για τον εντοπισμό της.

Η εξαδέλφη της αγνοούμενης μητέρας τριών παιδιών έκανε τη δήλωση εξαφάνισης στην ελληνική Αστυνομία.«Με πήρε τηλέφωνο η αδελφή της, που ζει στην Ιταλία για να με ενημερώσει πως έχει εξαφανιστεί από το Φεβρουάριο. Τα τελευταία είκοσι χρόνια έμενε στην Κυπαρισσία. Κανένας δεν ενδιαφέρθηκε και δεν ήθελε να ανακατευτεί γιατί φοβόντουσαν. Η ζωή της δεν ήταν εύκολη, την κακοποιούσε ο σύζυγός της και αναγκάστηκε να τον χωρίσει. Στην πορεία σύναψε σχέση με κάποιον συμπατριώτη της, όπου κι εκείνος της φερόταν βίαια. Πιστεύω πως η Μόνικα δε ζει. Ας μιλήσουν όσοι ξέρουν, τι φοβούνται;», αναρωτήθηκε μιλώντας στο «Φως στο Τούνελ».

Οι δηλώσεις του δικηγόρου

Ο συνήγορος υπεράσπισής του, Βασίλης Νουλέζας, μιλώντας στο protothema.gr ανέφερε ότι: «Ο εντολέας μου κρίθηκε μετά την απολογία του προσωρινά κρατούμενος με Διάταξη της κ Ανακρίτριας Κυπαρισσίας με σύμφωνη γνώμη της Εισαγγελέως. Μετά από μαραθώνια απολογία εξαντλητική άψογη θα έλεγα ανακριτική διαδικασία. Απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις φωτίστηκε η υπόθεση. Υποστήριξε ότι Ιαν21 χώρισαν δεν την συνάντησε έκτοτε. Ότι οι περισσότερες διακομιδές της στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας αφορούσαν περιστατικά οξείας μέθης. Υπήρξε όντως περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό πλέον. Πρωτόδικη καταδίκη. Όμως με τα στοιχεία αυτά δεν μπορεί να αποδειχθεί η ενοχή του. Υπάρχουν κενά αμφιβολίες. Ενδεχομένως είναι άλλος ο δράστης του φριχτού εγκλήματος υπέδειξε άτομα που είχε συναναστροφές το θύμα. Η έρευνα θα έπρεπε να επεκταθεί και σε άλλους ως τώρα. Δεν θα έφθανε στο έσχατο σημείο να την σκοτώσει .Το θύμα έπασχε από κατάθλιψη αγχώδεις διαταραχές κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες αλκοόλης. Ίσως υπήρξε ατύχημα».

Τόνισε ακόμη πως ο εντολέας του επιμένει στην αθωότητά του: «Είχε αναχωρήσει Φεβρουάριο 21 στην Ρουμανία διότι η υπερήλικη μητέρα του πάσχει από χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια. Αν ήταν ένοχος δεν θα επέστρεφε. Στην Ολλανδία βρέθηκε για να εργασθεί με την σύντροφό του. Έθεσε άμεσα στην διάθεση των αρχών τον εαυτό του δεν κρύφθηκε.Η κλιμακούμενη βία κατά των γυναικών είναι μείζον κοινωνικό ζήτημα πρωτίστως Χρειάζεται πρόληψη αυστηροποίηση ποινών ταχύτερη αντίδραση της Δικαιοσύνης όπως σε άλλες χώρες της ΕΕ .Μην προδικάζουμε προεξοφλούμε την ενοχή του ίσως έλθουν στην επιφάνεια νέα στοιχεία που ανατρέπουν τα δεδομένα. Ο εντολέας μου έμαθε για την εξαφάνιση και δολοφονία της Μόνικα Γκιους από την Αγγελική Νικολουλη. Είχε εγκατασταθεί άλλου είχε συνάψει άλλο ερωτικό δεσμό έπινε υπερβολικά. Αυτά τα επιβεβαιώνουν μάρτυρες που εξετάσθηκαν.Αρκετές φορές βρέθηκε πεσμένη κτυπημένη από πτώση σε κατάσταση μέθης στον δρόμο διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Κυπαρισσίας.Είχε τραυματική εμπειρία από τον πρώην σύζυγό της που που την ξυλοκόπουσε και της έχει αποστερήσει τα παιδιά της σήμερα ως εμφανίζεται ως κατήγορος του εντολέα μουΕλπίζω η Ελληνική Δικαιοσύνη θα συνεχίσει να ερευνά την υπόθεση.Θα προτείνουμε σημαντικούς μάρτυρες να εξετασθούν».

Πηγή: protothema.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Δένδιας: επικίνδυνος ο εξτρεμισμός της Τουρκίας

Φυσικό αέριο: έκπτωση 15% - Πώς θα εφαρμοστεί

Νόμπελ Ειρήνης στους Μαρία Ρέσα και Ντμίτρι Μουράτοφ