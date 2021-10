Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Μέτρα στήριξης: “Πυρά” από την αντιπολίτευση

Ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με αφορμή τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν.



Κριτική στην κυβέρνηση ότι «αντιμετωπίζει την ακρίβεια με τεχνάσματα και όχι με την ουσιαστική στήριξη που έχει ανάγκη η κοινωνία», ασκούν με αφορμή τις σημερινές ανακοινώσεις της, οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Έφη Αχτσιόγλου (Οικονομικών), Αλέξης Χαρίτσης (Ανάπτυξης και Επενδύσεων) και Σωκράτης Φάμελλος (Περιβάλλοντος και Ενέργειας).

Σε κοινή δήλωση τους αναφέρουν ότι «οι σημερινές ανακοινώσεις των υπουργών της κυβέρνησης Μητσοτάκη επιβεβαίωσαν ότι η κοινωνία είναι και παραμένει απροστάτευτη από το τεράστιο κύμα ακρίβειας», ενώ σχολιάζουν πως «μετά την κατάρρευση των εξαγγελιών Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, ο οποίος υποβάθμισε πλήρως και αγνόησε το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα της ακρίβειας, η κυβέρνηση θυμήθηκε σήμερα να ανακοινώσει διεύρυνση υφιστάμενων επιδομάτων, για υποτιθέμενη προστασία της κοινωνίας».

Ειδικότερα, δηλώνουν πως «τα λιγότερα από 500 εκατ. που ανακοινώθηκαν για ηλεκτρισμό και θέρμανση -όταν μόνο η επιβάρυνση από το ρεύμα υπολογίζεται σε 1 δισ. μέχρι τον Μάρτιο- δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να καλύψουν την τεράστια απώλεια εισοδήματος των πολιτών λόγω του κύματος ακρίβειας σε λογαριασμούς ρεύματος, καυσίμων και θέρμανσης, σε είδη πρώτης ανάγκης και τρόφιμα». Σημειώνουν δε ότι «τα έτσι και αλλιώς ανεπαρκή μέτρα δεν αφορούν επιχειρήσεις και αγρότες».

Παράλληλα κατηγορούν την κυβέρνηση ότι «αρνείται την ουσιαστική αύξηση του κατώτατου μισθού, αφήνει ανεξέλεγκτα τα καρτέλ στην αγορά ενέργειας να λεηλατούν το εισόδημα εργαζομένων, συνταξιούχων και μικρομεσαίων επαγγελματιών και εκχωρεί τη ΔΕΗ σε ιδιώτες νίπτοντας τας χείρας της για τις εξελίξεις».

Οι τομεάρχες του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν ότι η κυβέρνηση «σέρνεται και πάλι πίσω από τις εξελίξεις» την ώρα που «η ακρίβεια ακουμπά πλέον τα βασικά ήδη διατροφής». Της καταλογίζουν πως «όταν εδώ και πολλούς μήνες ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναδείκνυε το ζήτημα των ανατιμήσεων και καλούσε για ουσιαστικές παρεμβάσεις προστασίας των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων- έκανε πως δεν άκουγε». Στο ίδιο πλαίσιο τονίζουν ότι προ ημερών η κυβέρνηση απέρριψε την τροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης καυσίμων, «που θα ήταν μία γενναία και ουσιαστική στήριξη στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις». «Την επιδεικτική αγνόηση των αναγκών της κοινωνίας εκ μέρους τη κυβέρνησης δεν μπορεί να διασώσει καμία απόπειρα επικοινωνιακής διαχείρισής της», αναφέρουν.

Παράλληλα, η Έφη Αχτσιόγλου, σε νέα δήλωσή της αναφέρει ότι «σήμερα το πρωί, τρέχοντας πίσω από τις εξελίξεις, η κυβέρνηση εξήγγειλε την επέκταση υφιστάμενου επιδόματος, υποτίθεται για την προστασία της κοινωνίας από το εκρηκτικό κύμα ακρίβειας που σαρώνει το εισόδημα των πολιτών. Είχαν την ατυχία να συμπέσουν με την ανακοίνωση του πληθωρισμού του Σεπτεμβρίου και να πάρουν τη συντριπτική απάντηση της πραγματικότητας. Εκρηκτικές αυξήσεις στο φυσικό αέριο (108,5%), το πετρέλαιο θέρμανσης (28,9%), τα λαχανικά (21,1%), το ελαιόλαδο(18,4%) και άλλα βασικά αγαθά. Απροστάτευτη η κοινωνία στο έλεος μίας κυβέρνησης εκτός τόπου και χρόνου».

Κίνημα Αλλαγής: Με ανεπαρκή και προσωρινά μέτρα δεν αντιμετωπίζεται η ακρίβεια

«Οι σημερινές συμπληρωματικές ανακοινώσεις της κυβέρνησης εξαντλούνται και πάλι σε ανεπαρκή και προσωρινά μέτρα, που δεν προστατεύουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την ακρίβεια», αναφέρει το Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου. Προσθέτει ότι τα νοικοκυριά και οι μικρομεσαίοι είναι ανεπίτρεπτο να φορτωθούν νέα μεγάλα βάρη, που δεν οφείλονται μόνο σε διεθνείς εξελίξεις, αλλά και στην απουσία κάθε προετοιμασίας από την κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι τα μέτρα για το ρεύμα δεν καλύπτουν την κατανάλωση μιας τετραμελούς οικογένειας, το επίδομα θέρμανσης δεν καλύπτει την μεσαία τάξη, αλλά και την πραγματική επιβάρυνση των ασθενέστερων. Επίσης, δεν περιλαμβάνεται τίποτε για τις αυξήσεις στις τιμές προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης, μια και το αυξημένο κόστος των επιχειρήσεων μετακυλύεται στον καταναλωτή.

Σύμφωνα με το Κίνημα Αλλαγής απαιτείται:

Ένας μηχανισμός -ρήτρα- άμεσης στήριξης για τα νοικοκυριά, όταν οι αυξήσεις στο ρεύμα, τα επιβαρύνουν σημαντικά.

Όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μείωση των φόρων στα καύσιμα, του ΦΠΑ στα τρόφιμα, ουσιαστική αύξηση του κατώτερου μισθού.

Έλεγχοι των αρμοδίων αρχών για την πάταξη της αισχροκέρδειας.

ΚΚΕ: "Άνθρακας ο θησαυρός" των μέτρων για τη στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών

«Άνθρακας ο θησαυρός» των κυβερνητικών μέτρων για τη στήριξη των λαϊκών νοικοκυριών, «αφού η κυβέρνηση αφήνει στο απυρόβλητο τόσο τους δυσβάσταχτους φόρους στα καύσιμα όσο και την πολιτική της ΕΕ και του κεφαλαίου, που ευθύνονται για την ενεργειακή φτώχεια», αναφέρει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του, για τις αυξήσεις στο ρεύμα και τη θέρμανση.

«Είναι πρόκληση η κυβέρνηση να εμφανίζει την "ενεργειακή κρίση" ως ένα περίπου "εξωγενές φαινόμενο", ενώ είναι ακριβώς η πολιτική απελευθέρωσης της ενέργειας και της λεγόμενης "πράσινης μετάβασης", που οδηγεί στην εξάρτηση απ' τις διακυμάνσεις της διεθνούς αγοράς, κάτι που υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις», προσθέτει το ΚΚΕ.

«Το λιγότερο που μπορεί να κάνει η κυβέρνηση για την ανακούφιση των λαϊκών νοικοκυριών είναι να κάνει δεκτή την τροπολογία του ΚΚΕ για την κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα και την ενέργεια», καταλήγει το σχόλιο του κόμματος.

Ελληνική Λύση: Η κυβέρνηση έχει την κυρία ευθύνη για τον ορυμαγδό ανατιμήσεων

Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει και η Ελληνική Λύση, η οποία σε ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η κυβέρνηση έχει την κυρία ευθύνη για τον ορυμαγδό ανατιμήσεων στο κόστος της ενέργειας, που πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, η κυβέρνηση εμμένει στην απολιγνιτοποίηση, παρά τις προειδοποιήσεις μας, καθιστώντας την χώρα ενεργειακά εξαρτημένη και έρμαιο των διεθνών αυξήσεων. Τέλος, οι φορολογικές επιβαρύνσεις που πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες, επί του κόστους ενέργειας, τείνουν έως και το διπλάσιο του μέσου όρου της ΕΕ. Ο Έλληνας δεν είναι «επαίτης». Νοικοκυριά και επιχειρήσεις απαιτούν ισονομία, δίκαιη αντιμετώπιση και επιτέλους, πραγματική αναπτυξιακή πολιτική που μπορεί να υπάρξει μόνον με δραστική μείωση του ενεργειακού κόστους. Μείωση που θα επιτευχθεί μόνο εάν επιτέλους εισακουστούν οι προτάσεις της Ελληνικής Λύσης».

ΜέΡΑ25: ψίχουλα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25 Μιχάλης Κριθαρίδης, σε δήλωσή του αναφέρει ότι «οι προτεραιότητες της Κυβέρνησης δεν κρύβονται! Mία μόλις μέρα αφού τα «λεφτόδεντρα» ανακαλύφθηκαν ξαφνικά για ατελέσφορες κούρσες εξοπλισμών των εθνικών νταβατζήδων, οι αρμόδιοι Υπουργοί ανακοίνωσαν δήθεν μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της ενεργειακής κρίσης. Τα ψίχουλα που ανακοίνωσαν ο κ. Σταϊκούρας, ο κ. Σκυλακάκης και ο κ. Σκρέκας δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματική ανάσχεση του κύματος της ενεργειακής -και όχι μόνο- ακρίβειας, ούτε και βέβαια απαντούν έστω και στο ελάχιστο στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Μόνο μέσα από την κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας (που δημιούργησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε βάρος του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του αγαθού) και την κοινωνικοποίηση της ΔΕΗ μπορεί να υπάρξει πραγματικά ακύρωση των αυξήσεων στην τιμή του ρεύματος. Η διασφάλιση της πρόσβασης σε βασικά αγαθά για όλους είναι αδιαπραγμάτευτη, όσο ευφάνταστους τρόπους και αν βρίσκουν για να την υποσκάπτουν οι θεματοφύλακες των Μνημονιακών πολιτικών.»

