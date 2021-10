Πολιτική

Άννα Ευθυμίου: Πέταξαν μπογιές στο γραφείο της (εικόνες)

“Είναι μια θρασύδειλη επίθεση”, δήλωσε η βουλευτής της ΝΔ.

Μπογιές στην είσοδο του δικηγορικού γραφείου της βουλεύτου Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας Άννας Ευθυμίου, πέταξαν άγνωστοι αργά το απόγευμα της Παρασκευής.

Εισήλθαν στο κτίριο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης και μόλις έφτασαν έξω από το γραφείο πέταξαν μαύρη μπογιά, τόσο στην πόρτα, όσο και στην πινακίδα που αναγράφει το όνομα και τη δικηγορική ιδιότητα της κυρίας Ευθυμίου. Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

“Είναι μια θρασύδειλη επίθεση”, σχολίασε στο GRTimes.gr, η κα. Ευθυμίου, τονίζοντας ότι “θα συνεχίσω να ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα με συνέπεια, ήθος και πίστη στις αρχές τις δικές μου και της παράταξής μου”.

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η τέταρτη φορά που το γραφείο της βουλευτού της ΝΔ γίνεται στόχος. Τον Απρίλιο του 2020, άγνωστοι είχαν τοποθετήσει στην είσοδο του δικηγορικού της γραφείου εκρηκτικό μηχανισμό (γκαζάκια).

