Παναγιώτης Ψωμιάδης: Φωτιά στο αυτοκίνητό του ενώ οδηγούσε (εικόνες)

Στις φλόγες το αυτοκίνητο του Παναγιώτη Ψωμιάδη, ενώ βρισκόταν μέσα και το οδηγούσε. Ο ίδιος εξιστόρησε στο facebook την περιπέτειά του.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί του Σαββάτου, έξω από τα Κάτω Πορόια Σερρών. Όπως αναφέρει ο κ. Ψωμιάδης στην ανάρτησή του, οι φλόγες βγήκαν ξαφνικά από το καπό του αυτοκινήτου, ενώ έχασε τον έλεγχο των φρένων και του τιμονιού.«Δεν είχα ούτε φρένα, ούτε τον έλεγχο», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ευτυχώς και οι τρεις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν αμέσως το φλεγόμενο όχημα, όταν αυτό ακινητοποιήθηκε στην άκρη του δρόμου.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Παναγιώτη Ψωμιάδη:

«Άλλη μία φορά η Παναγία ήταν δίπλα μου. 1000m πριν από χωριό μου τα Κάτω Πορόια και ενώ πηγαίναμε με 60 km είδαμε φλόγες να βγαίνουν μέσα από το καπό … Ούτε φρένα είχα ούτε τον έλεγχο του τιμονιού μετά από 100 μέτρα σταμάτησε μόνο του το αυτοκίνητο μιας και ήταν και λίγο ανηφόρα …Παρόλο ότι όλα ήταν ηλεκτρονικά δεν κλείσαν οι πόρτες και προλάβαμε και βγήκαμε….. Και έτσι αποφύγαμε τα δυσάρεστα…. Τώρα το αν προήλθε από βραχυκύκλωμα ή από το αέριο δεν μπορώ να το γνωρίζω…ΚΤΕΟ είχα περάσει πριν 5 μέρες…Το ευτύχημα είναι ότι δεν ήμασταν σε κατοικημένη περιοχή η σε δρόμο με μεγαλύτερη κυκλοφορία…. Άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής τους οποίους ευχαριστώ…… Το αυτοκίνητο φυσικά καταστράφηκε……. Και εγώ και ο Χρήστος και ο Παναγιώτης είμαστε όλοι καλά….Ευχαριστώ όλους και όλες για το ενδιαφέρον σας».

