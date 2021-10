Κοινωνία

Πατέρας Καρολάιν: θέλουμε να βαπτίσουμε τη Λυδία σε ελληνική ορθόδοξη Εκκλησία

Ο πατέρας της δολοφονημένης από τον σύζυγό της, Καρολάιν, μίλησε για τη ζωή με την εγγονή του.

Την πρόθεση των παππούδων της μικρής Λυδίας να βαπτιστεί σε ορθόδοξη ελληνική εκκλησία αποκάλυψε ο πατέρας της δολοφονημένης από τον σύζυγό της Καρολάιν, σε δηλώσεις που έκανε στην Daily Mail.

Όπως είπε ο κ.Κρόουτς, «είναι πρόθεσή μας να βαφτίσουμε τη Λυδία στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως έγινε και με την Καρολάιν στο μικρό παρεκκλήσι κοντά στο νεκροταφείο όπου αναπαύεται».

«Η Λυδία είναι καλά, και όπως και η μητέρα της, γίνεται πιο όμορφη μέρα με τη μέρα. Περπατάει τώρα με αυτοπεποίθηση, τρώει με ενθουσιασμό και γοητεύει όλους όσους έρχονται σε επαφή μαζί της. Δυστυχώς, αν και έχει μια ωραία νέα κούνια με το τελευταίο στρώμα υψηλής τεχνολογίας, αρνείται πεισματικά να κοιμηθεί μόνη της», σημείωσε ο παππούς της μικρής.

Η μικρή κοιμάται με τη γιαγιά της στο παιδικό κρεβάτι της μητέρας, μαζί με τις αφίσες του αγαπημένου συγκροτήματός της, τους One Direction.

Οι γονείς της Καρολάιν έχουν ήδη επιλέξει τους νονούς της μικρής Λυδίας. Πρόκειται για δύο από τους στενότερους φίλους της Καρολάιν όταν ζούσε στην Αλόννησο. «Το καθήκον των νονών λαμβάνεται πολύ σοβαρά εδώ στην Ελλάδα», εξήγησε ο κ. Κράουτς.

«Θα αναμένεται να φροντίσουν για την πνευματική ευημερία της Λυδίας και έτσι επιλέξαμε δύο άτομα που είναι πιθανό να παραμείνουν εδώ στην Αλόννησο καθ ‘όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής της».

Οι παππούδες της από την πλευρά του πατέρα της ζουν στο νησί στο εξοχικό τους. «Είναι συχνοί επισκέπτες και φυσικά είναι λατρεύουν την εγγονή τους», είπε.

