Αρχαιοκαπηλία στην Ηλεία: Θα πουλούσαν αρχαιότητες έναντι 170000 ευρώ (εικόνες)

Αρχαιοκάπηλοι πιάστηκαν... επί τω έργω. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Συνελήφθησαν την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου σε περιοχή της Ηλείας, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, δύο Έλληνες, ηλικίας 38 και 52 ετών, μέλη εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιείτο στην κατοχή και διάθεση προς πώληση σπουδαίων αρχαίων κινητών μνημείων. Αναζητούνται δύο επιπλέον μέλη της οργάνωσης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και για παράβαση του Νόμου περί προστασίας των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Ειδικότερα, κατόπιν συστηματικής έρευνας, για την δράση εγκληματικής οργάνωσης στην Ηλεία, που δραστηριοποιείτο στην κατοχή και διάθεση προς πώληση αρχαιοτήτων και μετά από ανάλυση πληροφοριακών δεδομένων, εξακριβώσεις χώρων και ατόμων και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων, επετεύχθη ο εντοπισμός τους και διαπιστώθηκε η εγκληματική τους δράση.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω οργάνωση συγκέντρωνε παρανόμως ανασκαμμένες αρχαιότητες, από την ευρύτερη περιοχή της Ηλείας, τις οποίες αφού αποθήκευε - απέκρυπτε, εν συνεχεία αναζητούσε αγοραστές, για να τις διακινήσει, με σκοπό την αποκόμιση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Το πρωί της Παρασκευής κλιμάκιο Αστυνομικών του Τμήματος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, μετέβη σε περιοχή της Ηλείας, όπου εντόπισε τους ανωτέρω κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα, ο 38χρονος κατηγορούμενος είχε μεταβεί στο σημείο με Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, όπου σε γενόμενο έλεγχο βρέθηκαν οι ακόλουθες αρχαιότητες:

α) Ακέραιη μαρμάρινη Ερμαϊκή στήλη, με κεφάλι Ερμού με κυματοειδή κόμμωση, στο άνω τμήμα, η οποία στο μέσο του ύψους φέρει ανάγλυφο φαλλό και είναι πεσόμορφη, ρωμαϊκής εποχής προερχόμενη από επαρχιακό εργαστήριο, ύψους 71 εκ. και πλάτους 18 εκ. (Προέρχεται από αρχαία οδό και χρησίμευε ως οδοδείκτης)

β) Ακέραιη πήλινη μελαμβαφή λήκυθο, «Ηλειακού Τύπου», φέρει εγχάρακτη διακόσμηση φυτικών κοσμημάτων, ύψους 18,5 εκ. και πλάτους 8 εκ., ελληνιστικής εποχής,

γ) Πήλινο μελαμβαφές πινάκιο, σωζόμενο κατά το ήμισυ, με εγχάρακτους δακτυλίους γύρω από τον πυθμένα και οπή ανάρτησης στην περιφέρειά του, σωζόμενης διαμέτρου 21 εκ., ελληνιστικής εποχής,

δ) Πήλινη, δίωτη, καστανοβαφή, άποδη κύλικα, με γραπτή διακόσμηση μαύρων στιγμών σε ζώνη που περιτρέχει το αγγείο στο ύψος γένεσης των λαβών, ελλιπές κατά τη μία πεταλοειδή λαβή, με διάμετρο χείλους 9,5 εκ. και ύψους 5 εκ., κλασικής εποχής. (Τα ανωτέρω πήλινα αγγεία, φέρουν χωμάτινες επικαθήσεις και προέρχονται από αρχαίο νεκροταφείο)

ε) Δεκατρία -13- ασημένια νομίσματα, τριόβολα, εκ των οποίων δώδεκα Αχαϊκής Συμπολιτείας, «Ηλειακού Τύπου» και ένα Αρκαδικού Κοινού, άπαντα ελληνιστικής εποχής.(Τα οποία αποτελούν υποσύνολο θησαυρού της εποχής τους)

Επίσης ο 52χρονος κατηγορούμενος είχε μεταβεί στο σημείο με Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο, με σκοπό να παρέχει «κάλυψη» της μεταφοράς και της επίδειξης αρχαιοτήτων, προκειμένου να τα πωλήσουν έναντι του χρηματικού ποσού των -170.000- ευρώ.

Οι ανωτέρω είχαν αναλάβει, για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης, κατά περίπτωση, την ανεύρεση αρχαιοτήτων, τη διακίνηση φωτογραφιών, την πιστοποίηση σε αγοραστές της κατοχής αρχαιοτήτων, τη διαπραγμάτευση χρηματικού ποσού και την πώληση αυτών.

Όπως εξακριβώθηκε, τα δύο έτερα αναζητούμενα μέλη ήταν επιφορτισμένα με την κατοχή και φύλαξη των αρχαιοτήτων

Οι κατασχεθείσες αρχαιότητες, επιδείχτηκαν σε αρχαιολόγο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηλείας, η οποία γνωμάτευσε ότι εμπίπτουν στις προστατευτικές διατάξεις του Νόμου για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και πρόκειται για ευρήματα σπουδαίας αρχαιολογικής αξίας.

Οι αρχαιότητες, παραδόθηκαν για φύλαξη και τελική εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας.

Γίνεται μνεία ότι η αρχαιολογική αξία των ανωτέρω κινητών μνημείων, τεκμηριώθηκε από την Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Προστασίας Πολιτιστικών Αγαθών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Κατασχέθηκαν επίσης τα δύο προαναφερόμενα οχήματα που χρησιμοποίησαν οι κατηγορούμενοι.

Οι συλληφθέντες, θα οδηγηθούν ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας, ενώ η διερεύνηση για τους τελικούς αποδέκτες των αρχαίων αντικειμένων συνεχίζεται.

