ΑΕΚ - Λάρισα: “Ποδαρικό” με νίκη για την Ένωση στο νέο της “σπίτι”

Η ΑΕΚ επικράτησε άνετα της Λάρισας, για την 2η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην πρώτη τους απώλεια.



Νικηφόρο «ποδαρικό» στο νέο της «σπίτι», πραγματοποίησε η ΑΕΚ, η οποία στο κλειστό των Άνω Λιοσίων σημείωσε την πρώτη νίκη της στο εφετινό πρωτάθλημα της Α1 Ανδρών/Basket League. Η Ένωση επικράτησε άνετα με 81-69 της Λάρισας, για την 2η αγωνιστική, υποχρεώνοντας τους φιλοξενούμενους στην πρώτη τους απώλεια.

Η ασφυκτική άμυνα της ΑΕΚ για 35 λεπτά, με αποκορύφωμα το δεύτερο δεκάλεπτο, όταν κράτησε τη Λάρισα στους 6 πόντους, αποτέλεσε το «κλειδί» της Ένωσης. Οι «κιτρινόμαυροι», μετά την εντυπωσιακή δεύτερη περίοδο τους, πήραν το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο +7 (36-29) και δεν κοίταξαν ξανά πίσω... Στο 35΄, μάλιστα, ο φωτεινός πίνακας έγραψε το +15 (70-55), δίνοντας τέλος στα όποια όνειρα είχαν φιλοξενούμενοι για «διπλό».

Κορυφαίος των νικητών, που έδωσαν ρεσιτάλ ευστοχίας (70% στα δίποντα, 42% στα τρίποντα), ο Στέφαν Γέλοβατς με 21 πόντους και 4/4 τρίποντα, ενώ από τη Λάρισα ξεχώρισε ο Τζέιλεν Χάντσον με 14.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 36-29, 56-50, 81-69

Οι συνθέσεις:

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 16 (3), Φλιώνης 4, Φιλιππάκος 6, Γκρίφιν 7 (1), Βαουλέτ 11 (1), Μπόγρης 2, Πετρόπουλος 2, Γέλοβατς 21 (4), Παππάς 12 (1).

ΛΑΡΙΣΑ (Παπανικολόπουλος): Γουάσινγκτον 8 (2), Χάντσον 14 (2), Θρετ 4 (1), Κρουμπάλι 8, Ζάρας 10 (2), Τσαϊρέλης 6, Βησσαρίου, Σπυρόπουλος, Σαχπατζίδης, Σπαν 8 (2), Καράμπελας 11.

