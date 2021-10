Μόσχα: Νεκρός επί σκηνής χορευτής των Μπολσόι (βίντεο)

Κόσμος

Δυστύχημα επί σκηνής για χορευτής των Μπολσόι. Πώς έγινε η τραγωδία.

Χορευτής του διάσημου Θεάτρου Μπαλσόι της Μόσχας σκοτώθηκε χθες, Σάββατο, σε δυστύχημα που σημειώθηκε στην σκηνή στη διάρκεια παράστασης όπερας, ανακοίνωσε το θέατρο.

Το Μπαλσόι διευκρίνισε ότι το δυστύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αλλαγής σκηνικού ενώ παρουσιαζόταν η όπερα Σάντκο, του Ρώσου συνθέτη Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ.

"Η όπερα διεκόπη αμέσως και ζητήθηκε από το κοινό να αποχωρήσει", αναφέρει το Μπαλσόι σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ίντερφαξ.

Η Επιτροπή Ερευνών της Μόσχας ανακοίνωσε ότι ερευνά τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο του χορευτή, το όνομα του οποίου δεν δόθηκε στη δημοσιότητα.

Ο 37χρονος, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, υπέκυψε στα τραύματά του προτού φτάσει εκεί ασθενοφόρο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Interfax μετέδωσε επίσης επικαλούμενο πηγή ότι ο χορευτής σκοτώθηκε από μια ράμπα που έπεσε κατά τη διάρκεια αλλαγής σκηνικού. Πηγές δήλωσαν παράλληλα στα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων RIA και TASS ότι ο καλλιτέχνης-ερμηνευτής σκοτώθηκε από ένα τμήμα των σκηνικών που έπεσε.

Αυτή δεν είναι η πρώτη τραγωδία που αντιμετωπίζει το πολύ γνωστό αυτό θέατρο της Μόσχας: τον Ιούλιο του 2013, ένας βιολιστής έχασε τη ζωή του μετά την πτώση του στον χώρο της ορχήστρας.

