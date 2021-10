Κοινωνία

Πατήσια: Φωτιά σε 11 αυτοκίνητα και απορριμματοφόρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη φωτιά στα Πατήσια τα ξημερώματα της Κυριακής, προκάλεσε την καταστροφή έντεκα οχημάτων.

Φωτιά ξέσπασε σε απορριμματοφόρο στα Πατήσια τα ξημερώματα της Κυριακής, με τις φλόγες να επεκτείνονται άμεσα στα σταθμευμένα στην περιοχή αυτοκίνητα.

Από τη φωτιά καταστράφηκαν ολοσχερώς έντεκα αυτοκίνητα, τα οποία κυριολεκτικά έλιωσαν στην άσφαλτο.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, απομακρύνοντας κάδους και ό,τι άλλο θα μπορούσε να επεκτείνει τη φωτιά στα σπίτια.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε 1 απορριμματοφόρο και σε 11 σταθμευμένα οχήματα, επί της οδού Καραμανλάκη στον δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 18 #πυροσβέστες με 6 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 10, 2021

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν διευκρινιστεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Τρίτη δόση εμβολίου : Άνοιξε η πλατφόρμα για τους άνω των 50

Κριστιάνο Ρονάλντο: και ρεκόρ συμμετοχών στην Ευρώπη

Βόρεια Εύβοια – κακοκαιρία: βιβλική καταστροφή από τη βροχή (εικόνες)