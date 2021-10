Πολιτική

Μέρισμα ανάπτυξης - Οικονόμου στον ΑΝΤ1: ανακοινώσεις στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό

Το κοινωνικό μέρισμα, τα μέτρα για τις ανατιμήσεις και η συμφωνία με τη Γαλλία μπροστά στην προκλητικότητα της Τουρκίας.

«Όπως πάντα προτεραιότητά μας είναι οι ανθρώπινες ζωές. Μην έχει κανείς αμφιβολία ότι ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει», τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» για τις καταστροφές στη βόρεια Εύβοια και επεσήμανε ότι, από τον Αύγουστο και μέχρι σήμερα « έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως να γίνει σε επίπεδο αντιπλημμυρικών έργων». Περιγράφοντας μίλησε για «τεράστιες προσπάθειες» που έγιναν για να απομακρυνθούν τα καμένα.

«Να ξέρουν ότι, η Πολιτεία θα είναι δίπλα τους όχι με τους ρυθμούς που ήξεραν, αλλά με αυτούς που έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε», σημείωσε σχετικά.

Αναφορικά με τις ανατιμήσεις ο Γιάννης Οικονόμου έκανε λόγο για «πρωτοφανή ενεργειακή κρίση των τελευταίων 45 ετών» την οποία δεν αντιμετωπίζει μόνο η χώρα μας, αλλά όλος ο κόσμος.

Όσο για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στη χώρα μας, αναφέρθηκε στο διπλασιασμό του επιδόματος θέρμανσης και στη διεύρυνση των οικονομικών κριτηρίων, ξεκαθαρίζοντας πως «το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί 100%» και εκφράζοντας την ελπίδα «να έχει τελειώσει στο 1ο τρίμηνο του νέου έτους».

«Δεν θα κάτσουμε αδρανείς ή με σταυρωμένα τα χέρια», σημείωσε και είπε πως «παρακολουθούμε το φαινόμενο. Ο Πρωθυπουργός έχει πρωταγωνιστήσει στο να πάρει ευρωπαϊκές διαστάσεις το θέμα», ωστόσο, «δεν περιμένουμε την απόφαση ή την κινητοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά από την αρχή δράσαμε. Παρεμβαίνουμε ξανά και άμεσα».

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η ΔΕΗ μπορεί να στηρίξει τους καταναλωτές στην παρούσα φάση και ενώ μεταβιβάστηκαν μετοχές της, σημείωσε πως «δεν θα μπορούσε να στηρίξει τον καταναλωτή αν δεν είχε τους μετόχους. Αν είχαμε μία ΔΕΗ που θα είχε περισσότερες πηγές παραγωγής, αν είχαμε μία ΔΕΗ που θα μπορούσε να πάρει περισσότερο ρεύμα από τον ήλιο και τον αέρα, σήμερα θα πληρώναμε πολύ λιγότερο».

«Η νευρικότητα της Τουρκίας αποτυπώνει την εμβέλεια της συμφωνίας μας με τη Γαλλία», παρατήρησε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κάνοντας λόγο για μια συμφωνία με «τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη, με τιμές συμφέρουσες, με άμεση παράδοση» και από την άλλη μια συμφωνία που επιτρέπει στη χώρα «να έχει στο πλευρό της τη μεγαλύτερη αμυντική δύναμη της Ευρώπης».

«Αναβαθμίζεται η παρουσία μας», είπε βάζοντας τη συμφωνία με τη Γαλλία σε ένα πλαίσιο της πολιτικής που χαράσσεται ως προς την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.

«Το ότι είναι μια εθνική επιτυχία για τη χώρα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από κανέναν. Αντιλαμβάνονται ακόμα και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ», είπε χαρακτηρίζοντας θλιβερή τη στάση του Αλέξη Τσίπρα.

Τέλος, ερωτηθείς για το αν θα δοθεί στις γιορτές ενίσχυση με τη μορφή μερίσματος, απάντησε πως «σε λίγες μέρες θα έχουμε τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή και εκεί θα υπάρχουν ανακοινώσεις» και διαβεβαιώνοντας πως «κανένας δεν θα μείνει αβοήθητος», επεσήμανε πως «έχουμε αποδείξει πως όχι μόνο μπορούμε να παράγουμε πλούτο, αλλά και να τον μοιράσουμε».

