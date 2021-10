Πολιτική

Τάσος Κουράκης: Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ

Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Πέθανε ο Τάσος Κουράκης, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, σε ηλικία 73 ετών και μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο.

Ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη ακαδημαϊκός είχε διατελέσει αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης Έρση Φωτοπούλου.

