Κακοκαιρία “Αθηνά”: Στη βόρεια Εύβοια Τουρνάς – Τριαντόπουλος

Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στην πληγείσα βόρεια Εύβοια, ενώ σε επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, αρμόδιος για θέματα κρατικής αρωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, Χρήστος Τριαντόπουλος, μεταβαίνει στις περιοχές της Β. Εύβοιας που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση.

Στην Βόρεια Εύβοια μεταβαίνει, με απόφαση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, ο υφυπουργός Ευάγγελος Τουρνάς, για τον βέλτιστο συντονισμό του έργου της τοπικής αυτοδιοίκησης στις περιοχές που επλήγησαν από την ισχυρή βροχόπτωση.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία

Για την αντιμετώπιση των συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης που σημειώθηκε χθες, Σάββατο 9 Οκτωβρίου, κατά τις βραδινές ώρες, στις περιοχές Αγία Άννα, Άγιος Βασίλειος και Ψαροπούλι Ευβοίας, όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος στην περιοχή έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής και ήδη βρίσκονται σε διασπορά, ενώ συνδράμει η 1η ΕΜΑΚ και 7η ΕΜΑΚ με ομάδα Υποβρυχίων Διασώσεων και διασωστικές λέμβους, καθώς και 2 ερπυστριοφόρα οχήματα.

Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστος Στυλιανίδης, καθώς και ο Υφυπουργός Ευ. Τουρνάς, βρίσκονται σε συνεχή επαφή και επικοινωνία με τονΠεριφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Φάνη Σπανό και όλες τις τοπικές Αρχές, προκειμένου να παρασχεθεί άμεσα κάθε δυνατή συνδρομή στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να κινητοποιηθούν περαιτέρω δυνάμεις, εφόσον χρειαστεί.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε χθες, 9 Οκτωβρίου, από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα Κυριακή (10-10-2021) και από τα δυτικά με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα επηρεάσουν τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πιο αναλυτικά:

Σήμερα Κυριακή (10-10-2021) ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα επηρεάσουν από τις μεσημβρινές ώρες τα νησιά του Ιονίου, τη Μακεδονία (κυρίως την κεντρική), την Ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες και βαθμιαία την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο.

Από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (11-10-2021) οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα εξακολουθήσουν στις προαναφερθείσες περιοχές, θα επεκταθούν στην Κεντρική Στερεά και τη Δυτική Θεσσαλία. Τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά και τα κεντρικά και μέχρι το απόγευμα και στη Μακεδονία.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, ο καιρός στη χώρα θα παρουσιάσει και νέα επιδείνωση στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας.

Εν αναμονή της νέας επιδείνωσης του καιρού, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει θέσει σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρών, καθώς και των συνοδών τους φαινομένων, ενώ οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Περαιτέρω κλιμάκωση της κινητοποίησης, εφόσον απαιτηθεί, με διασπορά του προσωπικού και των οχημάτων, θα είναι άμεση προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν προβλήματα.

Καλούμε όλους τους πολίτες στις παραπάνω περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν πιστά τις παρακάτω βασικές οδηγίες:

Αποφύγετε κάθε περιττή μετακίνηση κατά τη διάρκεια των έντονων καιρικών φαινομένων και ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρά σας ερμητικά, έχοντας πάντα υπόψη σας σε περίπτωση δημιουργίας χειμάρρων να μετακινηθείτε στα ψηλότερα σημεία του σπιτιού.

Αν βρίσκεστε σε περιοχές που έχουν πλημμυρίσει στο παρελθόν, αποφεύγετε την παραμονή σας σε υπόγειους, ημιυπόγειους και ισόγειους χώρους.

Μην διασχίζετε για κανένα λόγο χείμαρρους, ρέματα ή δρόμους που έχουν πλημμυρίσει, πεζή ή με όχημα. Για κανένα λόγο.

Παρακολουθείτε τις σχετικές ανακοινώσεις στα μέσα ενημέρωσης και ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Επιπλέον, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει όλες οι αρμόδιες εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για τη λήψη μέτρων αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με το ολοκληρωμένο Γενικό Σχέδιο δράσεων Πολιτικής Προστασίας σχετικά με την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων με την κωδική ονομασία «Δάρδανος».

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

ΚΚΕ: Εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης

Σε ανακοίνωσή του το γραφείο Τύπου εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για τις πλημμύρες στη βόρεια Εύβοια, προτείνοντας λύσεις για το πρόβλημα:

«Η κακοκαιρία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Βόρεια Εύβοια, παρότι δεν είναι ιδιαίτερα σφοδρή, επιβεβαιώνει τους χειρότερους φόβους του λαού της περιοχής. Με τις πρώτες βροχοπτώσεις κινδύνεψαν ανθρώπινες ζωές! Πλημμύρισαν σπίτια και άλλες υποδομές, εγκλωβίστηκαν κάτοικοι, καταστράφηκε το δίκτυο ύδρευσης, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, έκλεισαν δρόμοι, καταστράφηκε εξοπλισμός μαγαζιών. Δυστυχώς αποδεικνύεται ότι οι κίνδυνοι για τη ζωή και την περιουσία του λαού είναι τεράστιοι.

Η κυβέρνηση έχει εγκληματικές ευθύνες γιατί, δυο ολόκληρους μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, τα αντιδιαβρωτικά έργα όχι μόνο δεν έχουν ολοκληρωθεί, αλλά ελάχιστα έχουν ξεκινήσει. Δυο μήνες μετά δεν έχει γίνει κανένα αντιπλημμυρικό έργο, ούτε οι αντιπλημμυρικές μελέτες έχουν ολοκληρωθεί. Δυο μήνες μετά συνεχίζουν τον εμπαιγμό του λαού, με πανηγυρισμούς για ανθρωποκεντρικά σχέδια «ανασυγκρότησης» και «χρόνους ρεκόρ» στην εκπόνηση μελετών για αντιδιαβρωτικά. Από κοντά περιφέρεια και δήμαρχοι, που μόλις πριν 2 μέρες βρέθηκαν στην περιοχή και καθησύχαζαν τον κόσμο ότι «έχουν εξασφαλίσει ένα πρώτο βασικό επίπεδο προστασίας».

Καμία αναμονή! Καμία ανοχή στον εμπαιγμό και την κοροϊδία κυβέρνησης, περιφέρειας και δήμων. Εδώ και τώρα να παρθούν μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας

Να εξασφαλιστεί η διαμονή των πληγέντων, για όσο διάστημα χρειαστεί, μέχρι να γυρίσουν με ασφάλεια στα σπίτια τους

Να καταγραφούν οι ζημιές και να δοθούν αποζημιώσεις στο 100% άμεσα στους κατοίκους, τους καταστηματάρχες, τους αγρότες της περιοχής, σε όλους όσους επλήγησαν, για όλες τις ζημιές, χωρίς τους γνωστούς όρους που αποκλείουν μεγάλο μέρος των πληγέντων.

Άμεση αποκατάσταση του οδικού δικτύου.

Το ΚΚΕ θα στηρίξει με όλες του τις δυνάμεις τον αγώνα του λαού της περιοχής για να ζήσει στον τόπο του, για να υπερασπιστεί τη ζωή και την περιουσία του. Οι μέχρι τώρα μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις δείχνουν το δρόμο, ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό, στηριζόμενος στις δικές του δυνάμεις, στον οργανωμένο αγώνα του.

Κλιμάκιο του ΚΚΕ βρίσκεται από το πρωί στις πληγείσες περιοχές».

«Ο εφιάλτης των κατοίκων της Βόρειας Εύβοιας, συνεχίζεται. Η ανυπαρξία του επιτελικού κράτους και των «ουρανοκατέβατων σωτήρων» από το παρελθόν, επιβεβαιώθηκε με τις καταστροφές από την πρόσφατη νεροποντή.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ είχε προειδοποιήσει από την πρώτη στιγμή, ότι εάν τα αντιπλημμυρικά έργα δεν προχωρήσουν, οι συνέπειες θα είναι τραγικές.

Η κυβέρνηση αντί να μας ακούσει, άρχισε να διορίζει, να προβαίνει σε απευθείας αναθέσεις και να επικεντρώνεται σκανδαλωδώς στις ανεμογεννήτριες.

Οι προκλητικές εμφανίσεις υπουργών με σκοπό να εξαπατήσουν τους πληγέντες, αποδεικνύουν πως η κυβέρνηση βυθίζεται στα λασπόνερα της διαπλοκής, συμπαρασύροντας μαζί της την Ελλάδα», αναφέρεται σε ανακοίνωση από την Ελληνική Λύση.





