Κύκλωμα διακινούσε ναρκωτικά σε όλη την χώρα (εικόνες)

Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ. Συνελήφθησαν εννέα άτομα. Είχαν χωριστεί σε τέσσερις εγκληματικές ομάδες.



Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, εξαρθρώθηκε, έπειτα από ειδική επιχείρηση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, με την συνδρομή αστυνομικών της ΟΠΚΕ, του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου και Αγρινίου, της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Λαμίας και τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου της Διεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε Καλλιθέα, Αιγάλεω, Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Πειραιά, Γλυφάδα, Ρόδο, Αγρίνιο και Φθιώτιδα.

Συνελήφθησαν εννέα άτομα, έξι Ελληνες και τρεις αλλοδαποί, ενώ μέλος της εγκληματικής οργάνωσης αποτελεί και ένα ακόμη άτομο, προσωρινά κρατούμενο για παρόμοια αδικήματα.

Σύμφωνα με τη ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι, χωρισμένοι σε τέσσερις εγκληματικές ομάδες, προμήθευαν, αποθήκευαν και διακινούσαν ναρκωτικά, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αλλά και της επικράτειας γενικότερα.

Η πλειονότητα των κατηγορούμενων είχε ως βασική πηγή εισοδήματός τους για βιοπορισμό, την ενασχόλησή τους με την διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών.

Από την συνολική έρευνα της υπόθεσης, προέκυψε ότι έως την σύλληψη τους οι κατηγορούμενοι είχαν προβεί σε περισσότερες από 300 αγοραπωλησίες ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν 18 έρευνες σε σπίτια και καταστήματα και 7 έρευνες σε οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων: Ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 31.352,4 γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη βάρους 297,4 γραμ., ηρωίνη βάρους 82 γραμ., κοκαΐνη βάρους 2,2 γραμ., δενδρύλλιο κάνναβης, ύψους 170 εκατοστών, πιστόλι με γεμιστήρα, 9 ζυγαριές, 26 κινητά τηλέφωνα, το χρηματικό ποσό των 30.460 ευρώ, 5 ΙΧ αυτοκίνητα, 2 μοτοσυκλέτες και σπαθί-μαχαίρι τύπου ματσέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

