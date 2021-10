Κοινωνία

Πλημμύρες στην Μάνδρα: αυτοψία του ΑΝΤ1, 4 χρόνια μετά την τραγωδία (βίντεο)

Οι κάτοικοι της περιοχής, εκφράζουν έντονη ανησυχία, μετά από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού στην Αττική, καθώς τα αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Της Αντιγόνης Θάνου

Στις 15 Νοεμβρίου 2017, έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την ευρύτερη περιοχής της Μάνδρας. Η κακοκαιρία γίνεται αιτία να χάσουν τη ζωή τους 24 άνθρωποι, ενώ οι καταστροφές, σε σπίτια και καταστήματα, είναι ανυπολόγιστες.

Μέσα σε μόλις 90 λεπτά καταρρακτώδους βροχής… όλα χάθηκαν και έγινε η Μάνδρα η δεύτερη μεγήλη τραγωδία των τελευταίων ετών, μετά από αυτήν με τις φωτιές στο Μάτι.

Χαλάσματα παντού, γκρεμισμένες κατοικίες, άνθρωποι να παλεύουν με τα ορμητικά νερά και μετά… τα πάντα θαμμένα κάτω από την λάσπη.

Ο ΑΝΤ1, στο οδοιπορικό του συνάντησε τον Δήμαρχο Μάνδρας, Χρήστο Στάθη και μαζί του κατέγραψε την σημερινή εικόνα στην περιοχή. Όπως λέει, τα έργα προχωρούν, κάποια έχουν ολοκληρωθεί, αλλά οι φετινές πυρκαγιές δημιουργούν ανησυχία στους τοπικούς φορείς.

O Δήμος λαμβάνει επιπλέον μέτρα για την αποφυγή νέων πλημμυρών. Όπως λέει ο Δήμαρχος στον ΑΝΤ1, «συνεργαζόμενοι με την ακαδημαϊκή κοινότητα και το Αστεροσκοπείο, έχουμε την δυνατότητα, μέσω του τηλεμετρικού σταθμού, να προβλέπουμε την στάθμη του νερού».

Ωστόσο, με τις πρώτες σταγόνες βροχής, η αγωνία πάντα επιστρέφει στους κατοίκους. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βασίλης Ρεντούμης, «όσοι το ζήσαμε αυτό, πάντα θα το σκεφτόμαστε και πάντα θα μας περνάει από το μυαλό. Όμως, έγιναν έργα και ελπίζουμε να μην υπάρξει πρόβλημα στην περιοχή».

Οι πρόσφατες πυρκαγιές άφησαν πίσω τους εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα, με την αγωνία όλων για όσα μπορεί να φέρει μια δυνατή νεροποντή, να είναι έκδηλη. Πάντως, σύμφωνα με τους τοπικούς φορείς, ο μηχανισμός είναι σε πλήρη ετοιμότητα.

