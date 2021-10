Πολιτική

Δημοσκόπηση του ΑΝΤ1 στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δευτέρας

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα ευρήματα της έρευνας, που παρουσιάζουν ο Νίκος Χατζηνικολάου και ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Απόψε, Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, στις 18:45 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση της MARC, μετά την ελληνογαλλική συμφωνία, τους διαξιφισμούς στην Βουλή και την διαγραφή Μπογδάνου.

Τι απαντούν οι πολίτες για την αντιμετώπιση της πανδημίας, την ενεργειακή κρίση και άλλα μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινή γνώμη.

Στο στούντιο, μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα είναι για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

