“Το Πρωινό” - Χρύσα Κατσαρίνη: ο σύντροφος μου πήγε να με πνίξει (βίντεο)

Συγκλονίζει το μήνυμα που στέλνει σε όλες τις γυναίκες. Τι λέει για την κακοποίηση από τον πατέρα της, και την λεκτική - σωματική βία από τον δεσμό της.

Για τις περιπτώσεις γυναικοκτονιών και κακοποίησης γυναικών από τους συντρόφους τους, που αυξάνονται το τελευταίο διάστημα στην Ελλάδα, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Χρύσα Κατσαρίνη.

Η ηθοποιός μίλησε για τα άσχημα βιώματα που έχει από τον πατέρα της και από τον πρώην, πλέον, σύντροφο της, τονίζοντας, με αφορμή και πρόσφατη ανάρτηση της στα social media, ότι «ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, ρίχνουμε την ευθύνη στις γυναίκες: “γιατί δεν έφυγε”, “γιατί δεν μίλησε”. Η ανάρτηση που έκανα απευθυνόταν σε γυναίκες που πρέπει να αναγνωρίσουν τα σημάδια μιας κακοποιητικής συμπεριφοράς και να φύγουν. Αν σήκωσε ο σύντροφος τους το χέρι τους επάνω τους, δεν μπορεί να συνεχίσουν να λένε ότι της αγαπάει».

«Πήγε να με πνίξει! Δεν ήταν μόνο λεκτική η βία που βίωνα στην σχέση μου, ήταν και σωματική», τόνισε η Χρύσα Κατσαρίνη.

Όπως σημείωσε, «οι κακοποιητές έχουν το εξής χαρακτηριστικό: δεν σου λένε “καλησπέρα, να ξέρεις ότι στο τέλος της σχέσης μας μπορεί να σε στραγγαλίσω”. Είναι οι πιο δοτικοί στην σχέση, σου λένε πολύ νωρίς ότι σε αγαπούν. Έχουν 4-5 χαρτιά στα χέρια τους: προσπαθούν να σε μειώσουν και καταλήγουν να σε απειλήσουν».

«Είναι δύσκολο κάποιος που δεν έχει βιώσει κακοποιητική σχέση να αντιληφθεί γιατί το άτομο που την υφίσταται δεν φεύγει. Εγώ είχα σχέση δύο χρόνια και κάτι. Η λεκτική βία ξεκίνησε σχετικά νωρίς, αλλά δεν πίστευα ότι μπορεί να φτάσει τόσο μακριά. Αισθάνεσαι ότι εσύ φταις, ότι εσύ είσαι ο λόγος που γίνονται όλα αυτά», ανέφερε η ηθοποιός.

Η Χρύσα Κατσαρίνη συμπλήρωσε ότι «ο άνθρωπος αυτός μου είπε όταν τελείωσε η σχέση μας ότι έπαθε καρκίνο και εγώ έκλαιγα τρεις ημέρες, θεωρώντας ότι έφταιγα εγώ. Ήταν τέτοια η χειραγώγηση. Μετά μου είπε ότι έκανε λάθος ο γιατρός και ήταν αιμορροΐδες. Μου είπε και ότι πήγε να αυτοκτονήσει».

«Ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός, ήταν βίαιος απέναντι και σε εμένα και στην μητέρα μου. Λένε πως επειδή βίωσα αυτό ως παιδί, είχα μια έλξη προς πρόσωπα με αντίστοιχη συμπεριφορά, για διάφορους λόγους. Εγώ δεν το πιστεύω», επεσήμανε η ηθοποιός.

Κατέληξε αναφέροντας ότι «πέρασα όλα αυτά και στην παράσταση stand up comedy που παρουσιάζω και νομίζω ότι περνάει τα μηνύματα που πρέπει και όλο αυτό το σκληρό πράγμα, γίνεται αντιληπτό και γίνεται και με χαμόγελο και χαρά».

