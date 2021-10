Τεχνολογία - Επιστήμη

Χάπι κατά του κορονοϊού: Η Merck ζήτησε άδεια επείγουσας χρήσης

Η φαρμακευτική εταιρία Merck ανακοίνωσε σήμερα ότι υπέβαλε αίτηση για άδεια επείγουσας χρήσης στις Ηνωμένες Πολιτείες του φαρμάκου της που λαμβάνεται από το στόμα για τη θεραπεία ασθενών με ήπια έως μέτρια συμπτώματα της COVID-19.

Το σκεύασμα αυτό, το molnupiravir, έχει αναπτυχθεί από κοινού με τη Ridgeback Biotherapeutics. Αν λάβει έγκριση, θα είναι το πρώτο αντιιικό σκεύασμα για την ασθένεια το οποίο λαμβάνεται από το στόμα.

Δεδομένα που δόθηκαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα έδειξαν πως το molnupiravir μπορεί να μειώσει στο μισό τις πιθανότητες θανάτου ή νοσηλείας όσων κινδυνεύουν περισσότερο να κολλήσουν σοβαρή COVID-19. Η ιική αλληλούχηση που έχει γίνει μέχρι τώρα έδειξε ότι το χάπι είναι αποτελεσματικό εναντίον όλων των παραλλαγών του κορονοϊού, περιλαμβανομένης της Δέλτα, σύμφωνα με τη Merck.

Τα υπάρχοντα φάρμακα κατά της ασθένειας είναι το εγχεόμενο αντιιικό ρεμδεσιβίρη της Gilead Sciences και το γενόσημο στεροειδές δεξαμεθαζόνη, αμφότερα των οποίων χορηγούνται γενικά μόνο αφού ο ασθενής εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Τα φάρμακα μονοκλωνικών αντισωμάτων της Regeneron Pharmaceuticals και της Eli Lilly έχουν μέχρι τώρα μόνο περιορισμένη χρήση λόγω της δυσκολίας στη χορήγησή τους.

