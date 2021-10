Τεχνολογία - Επιστήμη

Εμβολιασμός – Θεμιστοκλέους: Τρίτη δόση έχουν κάνει 120000 πολίτες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία για τους εμβολιασμούς κατά του κορονοϊού στην χώρα.



Ξεπεράσαμε τους 12 εκατομμύρια εμβολιασμούς, 62% γενικού πληθυσμού και 73% του ενήλικου πληθυσμού, ανέφερε στην ενημέρωση ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.



Χθες, άνοιξε η πλατφόρμα για όλα τα άτομα άνω των 50 ετών, για άτομα της ομάδας Α που δεν είχαν ανοίξει. Με τρίτη δόση έχουν εμβολιαστεί 120.000 πολίτες κι άλλοι 50.000 πολίτες έχουν κλείσει το ραντεβού τους.



Αύριο, κινητά συνεργεία θα κάνουν εξορμήσεις σε απομακρυσμένα χωριά της Πιερίας, του Κιλκίς και της Ξάνθης, ενώ την Πέμπτη σε Σέρρες και Φλώρινα. Οι κάτοικοι μπορούν να δουν στο site του υπουργείου Υγείας.

Σχετικά με τους ιδιώτες γιατρούς και τα πολυιατρεία που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 2765 εμβολιασμοί, εκ των οποίων 890 στα ιατρεία και 1875 εμβολιασμοί κατ οίκον.

Ο κ. Θεμιστοκλέους κάλεσε τους πολίτες, ακόμη κι αν δεν θέλουν να εμβολιαστούν, να επισκεφθούν τις κινητές ομάδες και να συζητήσει με το προσωπικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυροβολισμοί στην Κηφισιά: γνώριμος των αρχών το θύμα

Άγρια καταδίωξη με πυροβολισμούς στο κέντρο της Αθήνας

Η κακοκαιρία “Αθηνά” σάρωσε και τη Θεσσαλονίκη