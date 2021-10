Κόσμος

Κουρτς: Δεν είμαι σκιώδης καγκελάριος

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέκριναν το γεγονός ότι ο Κουρτς θα διατηρήσει μεγάλη πολιτική επιρροή χάρη στο καταστατικό του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (ÖVP).

Ο Σεμπάστιαν Κουρτς δεν θεωρεί τον εαυτό του σκιώδη καγκελάριο της Αυστρίας μετά την παραίτησή του, δηλώνει όμως ότι θα υποστηρίξει το έργο της κυβέρνησης ως επικεφαλής του κόμματός του. Επικρίνει η αντιπολίτευση για το γεγονός ότι διατηρεί μεγάλη επιρροή και δυσκολεύει την επανεκκίνηση της αυστριακής πολιτικής.

«Δεν είμαι σκιώδης καγκελάριος», έγραψε σε διαδικτυακό μήνυμά του μετά την ορκωμοσία του πρώην υπουργού Εξωτερικών Αλεξάντερ Σάλενμπεργκ ως νέου καγκελαρίου σήμερα, Δευτέρα. Ο Κουρτς έγραψε επίσης ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει το έργο της κυβέρνησης ως επικεφαλής του Αυστριακού Λαϊκού Κόμματος (OVP) και μελλοντικός αρχηγός κοινοβουλευτικής ομάδας.

Ο Σάλενμπεργκ τόνισε στην πρώτη δημόσια δήλωσή του σήμερα ότι επιθυμεί να συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον Kουρτς. Ο Σάλενμπεργκ χαρακτήρισε «λανθασμένες» τις κατηγορίες για διαφθορά οι οποίες είχαν ως συνέπεια την παραίτηση του Κουρτς.

Κατά του Κουρτς και του περιβάλλοντός του διεξάγονται έρευνες για διαφθορά και απιστία. Η άνοδος του νεαρού κορυφαίου πολιτικού φέρεται να οργανώθηκε με τη βοήθεια χρημάτων των φορολογουμένων και ωραιοποιημένων δημοσκοπήσεων. Ο Κουρτς αρνείται τις κατηγορίες. Οι συγκυβερνώντες Πράσινοι ζήτησαν την παραίτησή του, σε διαφορετική περίπτωση είχαν προαναγγείλει το τέλος του συνασπισμού.

