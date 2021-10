Πολιτική

Τουρκικά ΜΜΕ για Θεοδωρικάκο: “Πρόκληση” η επίσκεψη στον Έβρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σχόλια των τουρκικών ΜΜΕ και η απάντηση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη.



«Προκλητική» χαρακτήρισε ο τουρκικός Τύπος την επίσκεψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκου, στον Έβρο.

Οι εφημερίδες «Σοζτζού» και «Ακσάμ» επέλεξαν τους όρους «απειλή» και «πρόκληση» στους τίτλους των δημοσιευμάτων τους, σημειώνοντας, μάλιστα, πως ο Έλληνας υπουργός έφθασε σε απόσταση 50 μέτρων από θέσεις Τούρκων στρατιωτών, ενώ αναφέρθηκαν και στην ελληνογαλλική αμυντική συμφωνία.

Σε όλα τα σχετικά άρθρα επισημαίνεται η τοποθέτηση 250 πρόσθετων συνοριοφυλάκων στην περιοχή του Έβρου, καθώς και η επικείμενη ολοκλήρωση του προστατευτικού τείχους, μήκους 37 χιλιομέτρων, ενώ τα δημοσιεύματα στις εφημερίδες «Τζουμχουριέτ» και «Χουριέτ» αναφέρονται και στην παρουσία ενός Zepelin της Frontex στην περιοχή.

Η απάντηση του Τάκη Θεοδωρικάκου

Από την πλευρά του, ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτήρισε «αστειότητες» τα σχόλια του τουρκικού Τύπου. «Δεν υπήρξε καμία πρόκληση. Είναι δικαίωμά μου να επιθεωρήσω στην ελληνική μεθόριο τον φράκτη και να εμψυχώσω τους Έλληνες αστυνομικούς που υπηρετούν στα σύνορα με μοναδικό μέλημα την ασφάλεια της χώρας», έλεγε σε συνεργάτες του ο υπουργός.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατσίφας: το Πρωτοδικείο Αργυροκάστρου απέρριψε το πόρισμα για αυτοχειρία

Αλεξανδρούπολη: άταφος επί μήνες... ελλείψει χρημάτων

Σεξ με σκύλο: καταδίκη άνδρα για κακοποίηση της συζύγου του