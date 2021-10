Κοινωνία

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρόμος στην Κρήτη από νέο ισχυρό σεισμό! Τα στοιχεία από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο.

Ισχυρός σεισμός έπληξε στις 12:24 το μεσημέρι την Κρήτη.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο του σεισμού υπολογίζεται στα 23 χλμ ανατολικά της Ζάκρου, στη Σητεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 8,2 χλμ.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησε νέα δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στα 9 χλμ νοτιανατολικά της Ζάκρου και εστιακό βάθος στα 20,7 χλμ.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στους υπόλοιπους νομούς, ενώ πανικός επικράτησε στο Ηράκλειο μετά και τα 5,8 Ρίχτερ που προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τεράστιες καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη από την ισχυρή σεισμική δόνηση προκλήθηκαν ζημιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και το δημαρχείο έχει εμφανίσει ρωγμές από την ισχυρότατη σεισμική δόνηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλεξανδρούπολη: άταφος επί μήνες... ελλείψει χρημάτων

Σεξ με σκύλο: καταδίκη άνδρα για κακοποίηση της συζύγου του

Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε ρέμα βρέθηκε 27χρονος