Pfizer - Μητσοτάκης: Επένδυση σταθμός για την χώρα το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας

Στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της Pfizer στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε η Πρωθυπουργός. Το μήνυμα του και η συνομιλία με επιστήμονες που επέστρεψαν στην Ελλάδα.



«Η Θεσσαλονίκη γίνεται η πρωτεύουσα της εξωστρέφειας, της νέας σκέψης, των νέων αγορών. Μαζί της, μαζί με τη Θεσσαλονίκη, αλλάζει πρόσωπο και όλη η Ελλάδα γίνεται έδρα μεγάλων ξένων επενδύσεων. Προσανατολίζεται πια στην εξωστρέφεια, στην τεχνολογία, στις εξαγωγές. Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένο δημόσιο πλούτο, περισσότερη απασχόληση, περισσότερη κοινωνική ευημερία γιατί τα στρατηγικά βήματα που γίνονται στην καινοτομία αφήνουν ένα συνολικό αποτύπωμα το οποίο πηγαίνει πέρα και πάνω από τις άμεσες θέσεις απασχόλησης οι οποίες δημιουργούνται», σημείωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τον χαιρετισμό του στην τελετή εγκαινίων των νέων εγκαταστάσεων της Pfizer στη Θεσσαλονίκη.

«Η καρδιά του έμψυχου δυναμικού της Pfizer είναι οι απόφοιτοι των δημοσίων Πανεπιστημίων μας. Κυρίως του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι και τα δύο κέντρα συνεργάζονται με τα ελληνικά μας Πανεπιστήμια, με τα ερευνητικά μας ινστιτούτα σε σταθερή βάση. Και χαίρομαι που είναι εδώ οι εκπρόσωποι των Πανεπιστημίων μας που τόσα πολλά πιστεύω έχουν να συνεισφέρουν στο ανθρώπινο δυναμικό που θα κάνει πράξη την επόμενη μέρα της Ελλάδας», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Όταν μια εταιρεία κολοσσός όπως η Pfizer επιλέγει να εγκατασταθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι δεδομένο ότι γύρω από τη δραστηριότητά της θα αναπτυχθούν πολλές άλλες μικρότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες που μέσα από το πνεύμα της συνεργασίας, που η ίδια η έννοια της καινοτομίας μας επιβάλλει να υιοθετήσουμε, θα έχουν πολλαπλά οφέλη για την πόλη της Θεσσαλονίκης», συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός.

Αναφέρθηκε δε στο γεγονός ότι η εταιρεία καινοτομεί και στο εργασιακό περιβάλλον «απασχολώντας περισσότερες γυναίκες από το μέσο όρο των εταιρειών του χώρου. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πρέπει να αναγνωριστεί. Και δεύτερον, ότι η Θεσσαλονίκη η οποία σήμερα φιλοξενεί έναν πρωτοπόρο στη μάχη κατά του Covid, οφείλει να τον τιμήσει, καλύπτοντας την καθυστέρηση που, δυστυχώς, παρουσιάζει μαζί με την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα στους εμβολιασμούς».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις δραματικές συνέπειες που υπάρχουν για τους ανεμβολίαστους που προσβάλλονται από κορονοϊό: «Όταν σήμερα, δυστυχώς, στη χώρα μας πεθαίνουν ακόμα 20, 30, 40 άνθρωποι κάθε μέρα και η συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ανεμβολίαστοι, δεν είναι απλά κρίμα, είναι ένα δράμα. Διότι θα μπορούσαν πάρα πολλοί από αυτούς τους θανάτους να είχαν αποφευχθεί αν κάναμε την πολύ απλή κίνηση, την απλή επιλογή να πάμε έστω και τώρα να εμβολιαστούμε. Εγώ προσωπικά φεύγοντας από εδώ θα πάω να κάνω την 3η δόση του εμβολίου όπως μου υποδεικνύουν οι ειδικοί. Και αυτό το δώρο της επιστήμης στον άνθρωπο δεν πρέπει να το αφήσουμε αναξιοποίητο».

Ταυτόχρονα εξήρε την προσωπικότητα του Άλμπερτ Μπουρλά, «ενός βέρου Θεσσαλονικιό, ο οποίος διέπρεψε εκτός Ελλάδος, έγινε Διευθύνων Σύμβουλος σε μία από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες στον κόσμο. Η ανακάλυψη του εμβολίου κατά του Covid – 19 φέρει την προσωπική του σφραγίδα. Θυμάμαι σε μία από τις πρώτες συνομιλίες μας, όταν ήταν τόσο πεπεισμένος για τη βεβαιότητα ότι το εμβόλιο θα δουλέψει, που είχε επενδύσει στην παραγωγή του πριν αυτό καλά-καλά λάβει όλες τις εγκρίσεις από τους Οργανισμούς Φαρμάκων, και, σήμερα, ο Άλμπερτ επιστρέφει στο σπίτι του και δίνει το δικό του ξεχωριστό στίγμα σε μία επένδυση σταθμό για την πόλη αλλά και για την Ελλάδα συνολικά».

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Λίγες μέρες πριν ο Πρέσβης Pyatt υπογράμμισε πως η φήμη της Θεσσαλονίκης αλλάζει δραστικά, καθώς εδραιώνεται διαρκώς και διεθνώς, ως έδρα μεγάλων Αμερικανικών εταιρειών τεχνολογίας, καινοτομίας, και το παγκόσμιο κέντρο εξυπηρέτησης επιχειρησιακών λειτουργιών. Είμαι πολύ χαρούμενος καθώς βλέπω πως αυτές οι επενδυτικές κινήσεις της Pfizer είναι απολύτως ευθυγραμμισμένες με τις προτεραιότητες και τη γενικότερη στρατηγική της χώρας. Είδαμε μέσα στην πανδημία πως η Ελλάδα επιτάχυνε δομικές μεταρρυθμίσεις σε σημαντικούς τομείς, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, που μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη και την ανάκαμψη της χώρας. Επίσης, το Ταμείο Ανάκαμψης δείχνει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης σε ένα νέο προσανατολισμός της Ελληνικής οικονομίας, στην κατεύθυνση της καινοτομίας, της εξωστρέφειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επενδύσεις αυτές συμβάλλουν στην εθνική και τοπική οικονομία με πολλούς τρόπους. Πρώτα, γιατί δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης με εκατοντάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας. Συμβάλουν στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος συνεργασιών στη χώρα. Συνεργασιών υψηλού επιστημονικού δυναμικού. Είναι γνωστό σε όλους πως είμαι περήφανος Έλληνας και περήφανος Σαλονικιός. Λίγες πόλεις στον κόσμο μπορούν να αντιπαραβάλουν τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό, τους πρωτοποριακούς επιστήμονες και τους φιλόξενους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης».

«Η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία είναι στρατηγική προτεραιότητα της κυβέρνησής μας. Η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστεί στη νοτιοανατολική Ευρώπη στην έρευνα και την καινοτομία. Με τη σημερινή επένδυση γνωρίζουμε ότι, όχι μόνο πετυχαίνουμε αυτό το στόχο, αλλά η Ελλάδα μπορεί να πρωταγωνιστεί και σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε πολύ περήφανοι για το γεγονός ότι η Pfizer στηρίζει ενεργά το οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας μας», σημείωσε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Χρίστος Δήμας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας - Θράκης, Σταύρος Καλαφάτης και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας ενώ ομιλίες, επίσης, πραγματοποίησαν ο Bill Carapezzi, EVP Global Services and Transformation της Pfizer και η Lydia Fonseca, EVP Chief Digital and Technology Officer της Pfizer.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Δρ. Άλμπερτ Μπουρλά εγκαινίασαν τις νέες εγκαταστάσεις της εμβληματικής επένδυσης της Pfizer στην πόλη. Οι νέος κόμβος θα στεγάσει το παγκόσμιο Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (Center for Digital Innovation - CDI) και το παγκόσμιο Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών της Pfizer.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε από τον κ. Μπουρλά στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην ανατολική Θεσσαλονίκη που έχουν έκταση άνω των 9.000 τ.μ. και ενημερώθηκε ότι θα φιλοξενήσουν περίπου 700 εργαζόμενους, ενώ θα λειτουργήσουν ως πρότυπο για τις αντίστοιχες σε Μαδρίτη, Παρίσι και Νέα Υόρκη.

Οι περισσότεροι επιστήμονες του κέντρου εργάζονται σε μικρά τμήματα που αποτελούν μέρος μεγαλύτερων ερευνητικών προγραμμάτων τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή από την Pfizer σε ολόκληρο τον κόσμο. Με βάση την πορεία στελέχωσης μέχρι σήμερα, οι θέσεις υψηλής εξειδίκευσης της Pfizer στη Θεσσαλονίκη προσελκύουν ταλαντούχους αποφοίτους και επαγγελματίες τόσο από τη χώρα μας όσο και από το εξωτερικό, καθώς ήδη περισσότεροι από 70 Έλληνες επέστρεψαν από το εξωτερικό για να εργαστούν στην πατρίδα τους.

Η συνομιλία με τους επιστήμονες που επέστρεψαν στην Ελλάδα από το εξωτερικό

Ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Μπουρλά είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εργαζόμενους στις νέες εγκαταστάσεις και να ακούσουν τις ιστορίες νέων Ελληνίδων και Ελλήνων που επέστρεψαν από χώρες του εξωτερικού για να εργαστούν στην Ελλάδα και τη Θεσσαλονίκη.

«Οι συνθήκες εργασίας είναι αντάξιες με το εξωτερικό και το διεθνές περιβάλλον», σημείωσε η Κρυσταλλία που επέστρεψε από την Ολλανδία για να εργαστεί στην Ελλάδα. «Ήμουν στην Ολλανδία 11 χρόνια και πριν 3 στη Σουηδία» ανέφερε από την πλευρά του ο Δημήτρης. «Η δουλειά που κάνουμε εδώ δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Παράγουμε και γνώση και τεχνολογία καινούργια» πρόσθεσε.

Στην Ελλάδα επέστρεψε και η Καλλιόπη: «Τα τελευταία πέντε χρόνια ζούσα στο εξωτερικό: στην Τσεχία και τη Σλοβακία. Έχω έρθει εδώ τον Ιούλιο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Είναι πραγματικό τεράστιο κίνητρο. Έχω εντυπωσιαστεί με τα standards που έχει η εταιρεία», τόνισε. «Μετά από 9 χρόνια επέστρεψα από το Ηνωμένο Βασίλειο. Για μένα τρομερή ευκαιρία», σημείωσε, μεταξύ άλλων, ο Ανέστης στη συνομιλία που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Για μας είναι πάρα πολύ μεγάλη ικανοποίηση, όταν γίνεται πράξη αυτό το οποίο είχαμε οραματιστεί εδώ και κάποια χρόνια να αντιστρέψουμε το brain drain και να το κάνουμε brain gain, να δώσουμε, δηλαδή, τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να σταδιοδρομήσουν, να ζήσουν, να κάνουν την οικογένειά τους, τη ζωή τους, στην πατρίδα τους» ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

«Γιατί ξέρω ότι πολλοί από εσάς φύγατε στο εξωτερικό, όχι από κατ’ ανάγκη από επιλογή, αλλά και από ανάγκη επειδή τα χρόνια της κρίσης, δυστυχώς η χώρα δεν προσέφερε ικανοποιητικές επαγγελματικές ευκαιρίες. Γι’ αυτό και είναι τόσο σημαντικό όταν μεγάλες εταιρείες, όπως η Pfizer, έρχονται ουσιαστικά για να εμπιστευτούν τα ελληνικά ταλέντα» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι η Pfizer βρίσκεται πλέον στη Θεσσαλονίκη και επειδή θεωρεί ότι έχει πρόσβαση σε ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό αλλά και προφανώς Έλληνες οι οποίοι θα θελήσουν να επιστρέψουν πίσω στην πατρίδα.

Το Κέντρο Ψηφιακής Καινοτομίας (Center for Digital Innovation – CDI) αναπτύσσει καινοτόμες ψηφιακές και τεχνολογικές λύσεις που προάγουν την ανακάλυψη καινοτόμων φαρμάκων και εμβολίων για τους ασθενείς. Παράλληλα προτεραιότητα του Κέντρου αποτελεί η σύναψη ισχυρών συνεργασιών με ταλέντα της ακαδημαϊκής Ελληνικής κοινότητας και τοπικών φορέων του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Το Κέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών αποτελεί μια κεντρική παγκόσμια πλατφόρμα εδραιωμένη σε όλoν τον παγκόσμιο οργανισμό της Pfizer, εξυπηρετώντας ένα εύρος υπηρεσιών όπως: Oικονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Εταιρικού Μετασχηματισμού, Ανθρώπινου Δυναμικού και Υπηρεσίες Προμηθειών.

