Σεισμός στην Κρήτη - “Εγκέλαδος”: Σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτων αναγκών

Έχουν ενεργοποιηθεί άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού.

Σε εφαρμογή τέθηκε άμεσα το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση σεισμών «Εγκέλαδος» της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, με εντολή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστου Στυλιανίδη, λόγω της ισχυρής σεισμικής δόνησης μεγέθους 6,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε σήμερα στην Κρήτη 23 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζάκρου Λασιθίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο, από την πρώτη στιγμή, έχουν ενεργοποιηθεί άμεσα όλες οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του σεισμού, ενώ η 3η Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ) του Πυροσβεστικού Σώματος βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα, το ίδιο και όλες οι δυνάμεις της Περιφέρειας.

Από την Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιούνται περιπολίες από επίγεια και εναέρια μέσα για την επιτήρηση στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Κρήτης, ενώ σε συνεργασία με το Λιμενικό Σώμα υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα στην παραλιακή ζώνη για την πιθανότητα εκδήλωσης τσουνάμι.

Από τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές, αναφέρονται μόνο μικρές κατολισθήσεις σε κάποια σημεία του οδικού δικτύου της Σητείας, ενώ έχει καταρρεύσει μέρος της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο χωριό Ξερόκαμπος, χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός.





