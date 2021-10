Κόσμος

Τουρκία: με “Γαλάζια Πατρίδα” και “Oruc Reis” η διπλή πρόκληση (χάρτες)

Νέα πρόκληση από την Άγκυρα. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας απαντά στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης δίνοντας στην δημοσιότητα χάρτες με την υφαλοκρηπίδα.

Στις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ότι «η κυβέρνηση με τις νέες έρευνες του Oruc Reis υποχωρεί» απάντησε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας σημειώνοντας ότι «συνεχίζουμε κανονικά στη Γαλάζια Πατρίδα», ενώ στην ανακοίνωσή του συμπεριέλαβε και χάρτες με την υφαλοκρηπίδα.

Η Άγκυρα ανακοίνωσε έξοδο του σεισμογραφικού σκάφους Oruc Reis σε θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου, με νέα Navtex που εκδόθηκε από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, έως και τις 21 Δεκεμβρίου. Η τουρκική κυβέρνηση κατηγορήθηκε πως το σεισμικό ερευνητικό πλοίο, πραγματοποιεί έρευνες σύμφωνα με τις θέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου, διαγράφοντας την «Γαλάζια Πατρίδα».

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας χαρακτήρισε τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς «αναληθείς και παραπλανητικούς», υποστηρίζοντας πως το Oruc Reis πραγματοποιεί έρευνες εντός τουρκικής υφαλοκρηπίδας με βάση την παράνομη συμφωνία του 2011 με το ψευδοκράτος και με όσα προβλέπονται στο πλαίσιο των σχεδιασμών για την «Γαλάζια Πατρίδα».

Η ανακοίνωση αναφέρει πως με φήμες και αναληθείς ισχυρισμούς: «βλάπτονται οι εθνικές δραστηριότητες στην ‘‘Γαλάζια Πατρίδα’’» τονίζοντας προκλητικά πως οι δραστηριότητες στην Ανατολική Μεσόγειο διεξάγονται πιο έντονα από ποτέ. «Η προστασία και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων, των συμφερόντων και των συμφερόντων μας στην «Γαλάζια Πατρίδα» θα συνεχιστεί με αποφασιστικότητα, όπως συνέβαινε μέχρι τώρα» καταλήγει η ανακοίνωση, που συνοδεύεται και από χάρτη με το σημείο των ερευνών και τις παράνομες συμφωνίες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

