ΚΙΝΑΛ - Φώφη Γεννηματά: αποσύρομαι απο τις εκλογές για την ηγεσία

Ραγδαίες εξελίξεις έφερε η περιπέτεια της υγείας της κ. Γεννηματά, που εισήχθη εκτάκτως στο νοσοκομείο.

Αποσύρεται από την διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής, η Φώφη Γεννηματά, εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας της. Όπως ανακοίνωσε η ίδια, υποχρεώνεται να μην συμμετάσχει ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία.

«Η επιδείνωση της κατάστασης της υγείας μου, που απαιτεί νοσηλεία και αντιμετώπιση, με υποχρεώνει να μην συμμετάσχω ως υποψήφια στην εκλογική διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής. Ως Πρόεδρος μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας αλλά και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητα μου παραμένει η ενότητα και η προοπτική της παράταξης», ανακοίνωσε μέσω των social media, η Φώφη Γεννηματά.

Ως Πρόεδρος μέχρι την ανάδειξη νέας ηγεσίας αλλά και ως βουλευτής μετά, προτεραιότητα μου παραμένει η ενότητα και η προοπτική της παράταξης. — Fofi Gennimata (@FofiGennimata) October 12, 2021

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της Τρίτης, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής εισήχθη εκτάκτως το βράδυ της Δευτέρας στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”, με συμπτώματα ατελούς ειλεού.

«Μετά από εκτενείς εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση οφείλεται σε υποτροπή της βασικής της νόσου», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν από το Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”.

Λοβέρδος: Είμαι δίπλα της ως σύντροφος και ως αγαπημένος φίλος

Με τους στενούς συνεργάτες της Φώφης Γεννηματά επικοινώνησε ο υποψήφιος για την Προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Λοβέρδος, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας της.

Σε ανάρτηση που έκανε στα social media, o κ. Λοβέρδος αναφέρει: «Από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι η Φώφη Γεννηματά νοσηλεύεται, επικοινώνησα με τους στενούς συνεργάτες της και τους εξέφρασα αυτό που λέω και δημόσια: Είμαι δίπλα της ως σύντροφος και ως αγαπημένος φίλος».

Από την πρώτη στιγμή που έμαθα ότι η Φώφη Γεννηματά νοσηλεύεται, επικοινώνησα με τους στενούς συνεργάτες της και τους εξέφρασα αυτό που λέω και δημόσια: Είμαι δίπλα της ως σύντροφος και ως αγαπημένος φίλος. — Andreas Loverdos (@a_loverdos) October 12, 2021

Ανδρουλάκης: Περαστικά και ταχεία ανάρρωση στην Πρόεδρο

Ευχές για ταχεία ανάρρωση έστειλε στην Φώφη Γεννηματά, ο υποψήφιος για την προεδρία του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος γνωστοποίησε πως αναστέλλει την προεκλογική του δραστηριότητα.

Εύχομαι περαστικά και ταχεία ανάρρωση στην Πρόεδρο Φώφη Γεννήματα.

Όσο με αφορά, από αυτή τη στιγμή αναστέλλω την προεκλογική μου δραστηριότητα. — Nikos Androulakis (@androulakisnick) October 12, 2021

Επικοινωνία με την Φώφη Γεννηματά είχει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας και σε μήνυμά του στο Twitter αναφέρει: «Επικοινώνησα πριν από λίγο με τη Φώφη Γεννηματά και της μετέφερα τις ειλικρινείς ευχές μου για καλή δύναμη και ταχεία ανάρρωση. Είναι βέβαιο ότι και αυτή τη μάχη, που ίσως είναι πιο σημαντική από τις άλλες της πολιτικής, θα την κερδίσει.»

Επικοινώνησα πριν από λίγο με τη Φώφη Γεννηματά και της μετέφερα τις ειλικρινείς ευχές μου για καλή δύναμη και ταχεία ανάρρωση. Είναι βέβαιο ότι και αυτή τη μάχη, που ίσως είναι πιο σημαντική από τις άλλες της πολιτικής, θα την κερδίσει. — Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) October 12, 2021

«Ευχόμαστε στη Φώφη Γεννηματά ταχεία ανάρρωση. Τώρα είναι η ώρα της πραγματικής μάχης και της ευχόμαστε να σταθεί δυνατή, όπως άλλωστε έκανε και στο παρελθόν. Προσδοκούμε κάθε καλό για την ίδια και την οικογένειά της», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Νάσος Ηλιόπουλος.

Ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτης Κουτσούμπας, απέστειλε στη Φώφη Γεννηματά το εξής μήνυμα: «Θα ήθελα να ευχηθώ από βάθους καρδιάς περαστικά και καλή δύναμη».

«Απ’ όλους μας στο ΜέΡΑ25, περαστικά στην Φώφη Γεννηματά. Η είδηση της ασθένειάς της με θλίβει και προσωπικά. Μια σοβαρή ασθένεια είναι εξ ορισμού άδικη και σκληρή. Εν προκειμένω είναι και πλήγμα για την πολιτική ζωή όταν οδηγεί στην απόσυρση μιας πολιτικής αντιπάλου. Σιδερένια!», ανέφερε ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης.

