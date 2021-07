Πολιτική

Λοβέρδος: δεσμεύομαι για την μετονομασία του κόμματος σε ΠΑΣΟΚ

Ο εκ των υποψηφίων για την προεδρία του ΚΙΝΑΛ, είπε επίσης ότι φιλοδοξεί να υπερδιπλασιάσει τις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Η θέση του για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

«Δεν μπορούμε να είμαστε αιχμάλωτοι των χαμηλών ποσοστών. Απουσιάζει μία προοδευτική παράταξη, η οποία θα είναι πρωταγωνίστρια των εξελίξεων και αναζητείται ο προοδευτικός πρωταγωνιστής στην Ελλάδα του 2021. Έχω πάρει μία πρωτοβουλία για τη μετονομασία του κόμματος σε ΠΑΣΟΚ και για τον υπερδιπλασιασμό των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, με στόχο η παράταξη αυτή να μην είναι συμπλήρωμα κανενός και να καταργηθεί στην πράξη το απαξιωτικό ερώτημα 'με ποιον θα πάτε'».

Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος, αναφερόμενος στις εξελίξεις του κινήματος, κατά την διάρκεια συνέντευξης που έδωσε απόψε στην Πάτρα.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος θα διεκδικήσει την προεδρία του ΚΙΝΑΛ στις επερχόμενες εσωκομματικές εκλογές, πρόσθεσε ότι «στόχος είναι να είμαστε μία δύναμη εξουσίας, με μία συλλογική προσπάθεια και με μία δυνατή πορεία».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου περί αναφορών ότι η ΝΔ καλοβλέπει την εκλογή του στην ηγεσία του ΚΙΝΑΛ, ο Ανδρέας Λοβέρδος είπε μεταξύ άλλων ότι «ο πρώτος που τόλμησε να το ξεστομίσει αυτό, είναι ο Αλέξης Τσίπρας σε μία συνέντευξη που έδωσε και πήρε από μένα την απάντηση που του έπρεπε», προσθέτοντας, «ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία δεν συμβιβάζονται. Ο χώρος μας έχει δύο αντιπάλους. Ιδεολογικό, παραδοσιακό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία και υπαρξιακό αντίπαλο τον ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς η προοπτική που θέλω να δώσω εγώ στο ΠΑΣΟΚ, είναι να γίνει η αξιωματική αντιπολίτευση και μετά η δύναμη εξουσίας, δηλαδή κυβέρνηση».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, αν δηλαδή εκτιμά ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές, ανέφερε ότι «η δική μου εκτίμηση είναι ότι αποκλείω να προχωρήσει η κυβέρνηση σε μία τέτοια απόφαση», προσθέτοντας παράλληλα ότι «αυτά τα ξέρει μόνο ο πρωθυπουργός».

Ο Ανδρέας Λοβέρδος έκανε ιδιαίτερη αναφορά κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά της COVID - 19 και με τη ιδιότητα του καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου.

Όπως είπε, «είμαι ο πρώτος βουλευτής που τον περασμένο Νοέμβριο, ζήτησα δημοσίως από το βήμα της Βουλής να γίνει υποχρεωτικός ο εμβολιασμός για τους εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας, αλλά η κυβέρνηση φοβήθηκε από τις αντιδράσεις». Όπως πρόσθεσε, «ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν είναι καθόλου αντισυνταγματικός, διότι το Σύνταγμα, στο άρθρο 21 παράγραφος 3, επιβάλλει την προστασία της δημόσιας υγείας - και ερμηνεύοντας το Σύνταγμα είναι πεντακάθαρο ότι ο υποχρεωτικός εμβολιασμός των υγειονομικών είναι συνταγματικά επιτρεπτός».

«Αυτό», συνέχισε, «προϊόντος του χρόνου επεκτάθηκε και σε άλλες κατηγορίες εργαζομένων, δηλαδή σε εκπαιδευτικούς, στα Σώματα Ασφαλείας, σε εργαζόμενους στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα ξενοδοχεία, σε οδηγούς λεωφορείων. Τώρα λοιπόν που πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα, η κυβέρνηση επιβάλλεται να προχωρήσει στον υποχρεωτικό εμβολιασμό συγκεκριμένων κατηγοριών πολιτών, αφού είναι συνταγματικώς επιτρεπτό. Συνταγματικώς ανεπίτρεπτο θα ήταν να πεις εμβολιάζονται όλες και όλοι, δηλαδή 11 εκατομμύρια Έλληνες και Ελληνίδες».

